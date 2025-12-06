Πέντε προτάσεις για δωρεάν βόλτες στη χριστουγεννιάτικη Αθήνα.

Η γιορτινή διάθεση ανεβαίνει κατακόρυφα στα χριστουγεννιάτικα πάρκα της Αθήνας, με συναυλίες, παιχνίδια και χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για μικρά και μεγάλα παιδιά. Τα κάλαντα γίνονται τέχνη με νήματα, χρώματα, μοτίβα, πηλό και μέταλλο και μας περιμένουν να τα θαυμάσουμε από κοντά, ενώ μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι ανοίγουν τις πόρτες τους και μας περιμένουν εντελώς δωρεάν.



Επίσης, αγαπημένοι ήρωες καρτούν των παιδικών μας χρόνων, παθαίνουν... ΑΙ και μας ξανασυστήνονται -έτσι όπως δεν τους έχουμε φανταστεί ποτέ- με χαρακτηριστικά στοιχεία της σημερινής εποχής των social media και της τεχνητής νοημοσύνης.

Δωρεάν είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που υπάγονται στο Δημόσιο θα είναι ελεύθερη για όλους.



Θυμίζουμε ότι η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία (που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού) είναι δωρεάν, δηλαδή γίνεται χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους.

Ρένα Μόρφη, Πεδίον του Άρεως

Η Ρένα Μόρφη,με γιορτινή διάθεση, έρχεται στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου (19:30).



Η δημοφιλής ερμηνεύτρια θα ξεσηκώσει μικρούς και μεγάλους σε μια παραμυθένια χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, με αγαπημένα και πασίγνωστα τραγούδια.





Επίσης, νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (17:00), street artists ανεβαίνουν στο mini stage για να ζεστάνουν την ατμόσφαιρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα Κάλαντα, Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Χριστούγεννα στην Αθήνα», παρουσιάζει την έκθεση «Τα Κάλαντα», από τις 7 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 10 Ιανουαρίου 2026 στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη».

Τα Χριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα δεν ταξιδεύουν μόνο από στόμα σε στόμα, από σπίτι σε σπίτι, γίνονται και τέχνη με νήματα, χρώματα, μοτίβα, πηλό και μέταλλο. Γίνονται εικόνες που αναδύονται μέσα από την υπομονή, την αγάπη και την έμπνευση των δημιουργών τους.

Κάθε κέντημα που θα αντικρίσουμε στον εκθεσιακό χώρο της χριστουγεννιάτικης ατμόσφαιρας του Μουσείου θα μας ταξιδέψει στον τόπο που γεννήθηκε αυτή η παραλλαγή με την διαφορετική μελωδική ανάσα, την μικρή τοπική ιστορία που έγινε φορέας μνήμης και θα ακουστεί είτε στα καλντερίμια κάποιου νησιού, είτε στις χιονισμένες αυλές της ενδοχώρας, είτε στις πόλεις, μπροστά στο φως μιας γιορτινής εστίας που ζεσταίνει την οικογένεια.

Και τα «κεντημένα κάλαντα» συνοδεύουν στον χώρο οι εμπνευσμένες δημιουργίες του Κέντρο Πηλούτου ΟΠΑΝΔΑ. Οι ομάδες του εργαστηρίου κεραμικής δημιούργησαν εικαστικά έργα και στολίδια με τα τέσσερα στοιχεία της φύσης, το χώμα, το νερό, τον αέρα και τη φωτιά, δίνοντας στην έκθεση «Τα Κάλαντα» μορφές και σχήματα που σε ταξιδεύουν στην δική τους εορταστική και καλλιτεχνική διάσταση.

Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη – Παρασκευή 11.00 – 16.00, Σάββατο & Κυριακή 10.00 – 15.00, Δευτέρα κλειστά.

7o Fired Up, Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Περισσότεροι από 50 κεραμίστες θα διαθέτουν επιλεγμένα κομμάτια από όλα όσα δημιουργούν, ανανεώνοντας το ραντεβού τους με το κοινό για ένα ακόμη Σαββατοκύριακο γεμάτο χρηστικά αλλά και διακοσμητικά κεραμικά αντικείμενα, στο Αίθριο της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης.

Όσοι λατρεύετε την κεραμική τέχνη, θα έχετε την ευκαιρία να εμπλουτίσετε τη συλλογή σας με έργα από ήδη αγαπημένους καλλιτέχνες αλλά και να ανακαλύψετε καινούργιους δημιουργούς, τις τεχνικές που χρησιμοποιούν και να γνωρίσετε την έμπνευση και την ιστορία πίσω από τα έργα τους.

Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, 11:00 – 21:00.

Error 404: Reality Not Found, Kapopoulos Fine Arts

Η Άλκηστη Κυριαζοπούλου παρουσιάζει τη νέα ατομική έκθεση της με τίτλο Error 404: Reality Not Found, στην γκαλερί Kapopoulos Fine Arts εντός του Golden Hall.



Η ταλαντούχα ζωγράφος στη δεύτερη ατομική της έκθεση βλέπει με νέα ματιά τους αγαπημένους της ήρωες κινουμένων σχεδίων, τους οποίους μεταφέρει στη σύγχρονη πραγματικότητα, προσθέτοντας τους χαρακτηριστικά στοιχεία της σημερινής εποχής των social media και του ΑΙ.





Έτσι ο Σκρουτζ αντί για την τυχερή του δεκάρα κρατά κρύπτονομισμα, ο Ντάφι Ντακ έχει σώμα γυμναστηρίου, με σούπερ κοιλιακούς, ο Πινόκιο έχει μύτη selfie stick, ο Ροζ Πάνθηρας έχει αποκτήσει σύγχρονα αξεσουάρ, η Χιονάτη δεν υποδέχεται και τόσο ρομαντικά τον πρίγκιπα που θα την ξυπνήσει από τη νάρκη της, ο Μίκυ έχει κεφάλι ρομπότ, η Μόνα Λίζα έχει φουσκωμένο στήθος και τατουάζ, ενώ η Στρουμφίτα παίρνει τη θέση της Αφροδίτης σε μια νέα προσέγγιση του πίνακα «Γέννηση της Αφροδίτης» του Μποτιτσέλι.