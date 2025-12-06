Τόνισε πως ο «ΔΕΔΔΗΕ είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για το πότε ανοίγουν και σβήνουν τα φώτα στους δρόμους όλων των δήμων στην Αττική».

Τους εργαζόμενους του Δήμου Αθηναίων θέλησε να ευχαριστήσει ο Χάρης Δούκας που «παρέμειναν στο πεδίο και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να περιοριστούν οι συνέπειες της σφοδρής κακοκαιρίας Byron».

Επίσης, αναφέρθηκε στα fake news που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υπήρχαν παραπλανητικά παλιά βίντεο που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματική κατάσταση στην Αθήνα. «Παρακαλούμε να ενημερώνεστε από επίσημες πηγές» τόνισε.

Όπως χαρακτηριστικά έγραψε: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εργαζόμενους του δήμου μας που έδωσαν μάχη για την Αθήνα Παρέμειναν στο πεδίο και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να περιοριστούν οι συνέπειες της σφοδρής κακοκαιρίας Byron. Στην πρώτη γραμμή, με αφοσίωση και αδιάκοπη προσπάθεια, κράτησαν την πόλη όρθια.

Η πόλη άντεξε, παρά το ρεκόρ ημερήσιας βροχόπτωσης που έφτασε τα 77 χιλιοστά στο Γκάζι και παρά το γεγονός ότι το δίκτυο ομβρίων υδάτων καλύπτει μόλις το 20% των δρόμων. Όλες οι υπηρεσίες — Πολιτική Προστασία, Δημοτική Αστυνομία, Καθαριότητα, Πράσινο, Τεχνικές Υπηρεσίες — παραμένουν επί ποδός για τη μείωση των προβλημάτων και την ασφάλεια των πολιτών.

Εκεί όπου υπάρχει χώμα, πράσινο και χώρος για να απορροφηθεί το νερό, τα φαινόμενα ήταν αισθητά ηπιότερα. Μια ξεκάθαρη υπενθύμιση της ανάγκης να ενισχύουμε τις φυσικές λύσεις και το αστικό πράσινο.

Fake news

Κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παραπλανητικά παλιά βίντεο που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματική κατάσταση στην Αθήνα. Παρακαλούμε να ενημερώνεστε από επίσημες πηγές. Και μία υπενθύμιση: ο ΔΕΔΔΗΕ είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για το πότε ανοίγουν και σβήνουν τα φώτα στους δρόμους όλων των δήμων στην Αττική».

