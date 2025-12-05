«Κανένας εφησυχασμός, η μάχη για την αντιπλημμυρική θωράκιση συνεχίζεται» τόνισε ο περιφερειάρχης Αττικής.

Στον Κηφισό βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία σε ένα από τα πιο κρίσιμα και υψηλής επικινδυνότητας σημεία του Λεκανοπεδίου, εν μέσω της κακοκαιρίας Byron. Όπως σημείωσε, οι εκτεταμένες εργασίες αντιπλημμυρικής θωράκισης που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες συνέβαλαν καθοριστικά στο να «κρατήσει» το σύστημα, παρά την τεράστια πίεση.

Ο περιφερειάρχης ενημερώθηκε από τα επιχειρησιακά κλιμάκια για τη συνολική εικόνα των υδάτινων αποδεκτών στην Αττική και τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Έμφαση δόθηκε στις ροές του Κηφισού, της Πικροδάφνης, του Ποδονίφτη, του Ιλισού, του Βριλησσού, του Χαϊδαρορέματος, του ρέματος Κόρμπι και του Σαρανταπόταμου, όπου –όπως επισημάνθηκε– το δίκτυο έφτασε στα όρια της αντοχής του.

Ο κ. Χαρδαλιάς δήλωσε: «Θέλω να πω ότι αποφύγαμε τα χειρότερα. Δεν σας κρύβω ότι φτάσαμε στα όρια των αντοχών μας σε σχέση με κάποιες υποδομές. Σε κάθε περίπτωση, όμως, κράτησαν και ο Κηφισός και η Πικροδάφνη και ο Ποδονίφτης και ο Ιλισός και ο Βρηλισσός και το Χαϊδαρόρεμα και το Κόρμπι. Οριακά κρατήσαμε και το Σαρανταπόταμο. Καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα στη Δυτική Αττική είναι πιο σύνθετα».

Τόνισε ακόμη τις χρόνιες παθογένειες του πολεοδομικού σχεδιασμού, κάνοντας λόγο για «εγκληματικές αστοχίες και αυθαιρεσίες δεκαετιών» που αφήνουν πολλές περιοχές εκτεθειμένες στα ακραία καιρικά φαινόμενα. «Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό και συνεχή υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων που ανταποκρίνονται στις νέες κλιματικές προκλήσεις.

Ο περιφερειάρχης επανέλαβε τη δέσμευση για την υλοποίηση 54 κομβικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. Από αυτά, 4 έχουν ολοκληρωθεί, 9 βρίσκονται σε εξέλιξη, 3 στο Ελεγκτικό Συνέδριο, 8 σε φάση δημοπράτησης, ενώ άλλα 30 αναμένεται να δημοπρατηθούν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026. «Ο αγώνας δεν τελειώνει εδώ. Στόχος μας είναι μέσα στους επόμενους μήνες και τα 54 έργα να έχουν δρομολογηθεί οριστικά και αμετάκλητα», σημείωσε.

Υπενθύμισε επίσης ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει στην αρμοδιότητά της 448 ρέματα – συνολικού μήκους 881 χιλιομέτρων – τα οποία πρέπει να καθαριστούν, να διευθετηθούν και να αποκτήσουν επαρκείς προϋποθέσεις παροχέτευσης. «Εδώ και δεκαετίες δεν κατέστη δυνατό να εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Πιστεύω όμως ότι μέρα με τη μέρα κάνουμε ένα ακόμα βήμα για να είμαστε πιο ασφαλείς», ανέφερε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deqglg5feam9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, η Περιφέρεια Αττικής υπογραμμίζει ότι συνεχίζει σε 24ωρη βάση τους καθαρισμούς ρεμάτων, τις επιχειρησιακές ενέργειες και τις παρεμβάσεις σε συνεργασία με τους δήμους, την Πολιτική Προστασία και τα αρμόδια υπουργεία, ώστε να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας και να προστατευτούν οι πολίτες. Από το απόγευμα της Πέμπτης, τα συνεργεία βρίσκονται αδιάκοπα στο πεδίο, με έμφαση στα σημεία υψηλής επικινδυνότητας και σε στενή συνεννόηση με τις αρχές.