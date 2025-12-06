Δράση σε «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και Πανθεσσαλικό.

Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα (6/12) η «αυλαία» της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, στο πλαίσιο της οποίας ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός έχει εντός έδρας υποχρεώσεις.

Οι «ερυθρόλευκοι», προτού πάνε στο Καζακστάν για το ματς με την Καϊράτ Αλμάτι (Τρίτη 9/12, 17:30) για την 6η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League, υποδέχονται τον ΟΦΗ. Η σέντρα θα μεταδοθεί από το CS1HD.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει πάρει... φόρα εντός συνόρων και οι Κρητικοί δύσκολα θα αποτελέσουν εμπόδιο. Το σύνολο του Χρήστου Κόντη έχει τέσσερις ήττες στα πέντε τελευταία παιχνίδια του, με πιο πρόσφατη το 2-0 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Κύπελλο.

Στο μεταξύ, ο Βόλος εντυπωσίασε στο Κύπελλο, με το 6-0 επί του Αιγάλεω, αλλά το παιχνίδι με την Κηφισιά είναι σαφώς πιο δύσκολο. Οι Θεσσαλοί του Χουάν Φεράντο είναι η μοναδική ομάδα δίχως ισοπαλία, την οποία αγνοεί και εκείνη του Σεμπάστιαν Λέτο στην τελευταία τετράδα αγώνων, ούσα ή του ύψους (δύο νίκες) ή του βάθους (ισάριθμες ήττες), με τον στόχο των Play Off 5-8 να φαντάζει εφικτός.

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025

17:00 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός - ΟΦΗ

20:30 Πανθεσσαλικό, Βόλος ΝΠΣ - Κηφισιά

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025

17:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης - Λεβαδειακός

17:30 AEL FC Arena, ΑΕΛ - Παναθηναϊκός

19:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ - Άρης

21:00 OPAP Arena, ΑΕΚ - Ατρόμητος

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025