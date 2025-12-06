Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

Στην σκιά της κλήρωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό (11 Ιουνίου – 19 Ιουλίου 2026), το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα των ΗΠΑ κρίνεται σε έναν σούπερ τελικό μεταξύ δύο θρύλων του αθλήματος.



Η Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι υποδέχεται την Βανκούβερ Γουάιτκαπς του Τόμας Μίλερ (Σάββατο 06/12, 21:30), με τις δύο ομάδες να κυνηγούν το παρθενικό τους πρωτάθλημα στο MLS, αφού κατέκτησαν την προηγούμενη εβδομάδα τους τίτλους σε Ανατολική και Δυτική Περιφέρεια.



Η Interwetten.gr… στέφει τη νέα πρωταθλήτρια των Ηνωμένων Πολιτειών με απόδοση 10.00, η οποία προκύπτει από Bet Builder με τέσσερις επιλογές από την ενδέκατη μονομαχία στην τεράστια καριέρα του Μέσι και του Μίλερ.



Έχουμε και λέμε: Νίκη της Ίντερ Μαϊάμι, η οποία παίζει στην έδρα της, να σημειωθούν συνολικά πάνω από 3,5 γκολ και να βρουν δίχτυα ο Μέσι για τους (τυπικά και ουσιαστικά) γηπεδούχους και ο Μίλερ για τους φιλοξενούμενους.



Ο σούπερ τελικός του MLS, βεβαίως, δεν είναι το μοναδικό σπουδαίο αθλητικό γεγονός του πρώτου Σαββατοκύριακου του Δεκεμβρίου, όπου κυριαρχεί το τελευταίο Γκραν Πρι της Formula 1, αυτό που θα λάβει χώρα στο Άμπου Ντάμπι (Κυριακή 07/12, 16:00) και θα κρίνει την μάχη τίτλου μεταξύ Λάντο Νόρις, Μαξ Φερστάπεν και Όσκαρ Πιάστρι.



Η Interwetten.gr… γκαζώνει με αγορές για νικητή του Γκραν Πρι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αυτόν που θα κάνει τον ταχύτερο γύρο, ποια θέση θα καταλάβει ο κάθε οδηγός, ακόμα και αν θα υπάρξει αυτοκίνητο ασφαλείας στην διάρκεια της κούρσας.



Πλούσιο, όμως, και το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα, με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη (07/12, 19:30) να κυριαρχεί, ενώ υπάρχουν και άλλες σπουδαίες αναμετρήσεις, όπως Στουτγκάρδη – Μπάγερν Μονάχου (06/12, 16:30), Λιντς – Λίβερπουλ (06/12, 19:30), Μπέτις – Μπαρτσελόνα (06/12, 19:30), Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ατλέτικο Μαδρίτης (06/12, 22:00), ΑΠΟΕΛ – Άρης Λεμεσού (07/12, 17:00), Σέλτικ – Χαρτς (07/12, 17:15), Βαλένθια – Σεβίλλη (07/12, 17:15) και Νάπολι – Γιουβέντους (07/12, 21:45).



Ιδανική ασίστ με αγώνες με 0% γκανιότα *, εκατοντάδες ειδικές αγορές, Bet Builder, ξεχωριστά Match Combo, Odds Boost και σπέσιαλ αποδόσεις από την Interwetten, η οποία γιορτάζει διπλά αυτές τις γιορτινές μέρες, αφού συμπληρώνει και 35 χρόνια ζωής και το κάνει με έναν διαγωνισμό – ορόσημο *, που δεν θα έχει έναν και δύο, αλλά 35 νικητές!



Από την 1η έως και τις 15 Δεκεμβρίου, η εταιρεία που ξεκίνησε το ταξίδι της το 1990, μοιράζει απλόχερα εκπλήξεις και σας δίνει 35 λόγους για να το γιορτάσετε μαζί της. Και όταν λέμε εκπλήξεις, το εννοούμε. Αστερίσκους ή… ψιλά γράμματα δεν πρόκειται να βρείτε.



Το ταξίδι στη Βιέννη, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα 35 χρόνια πριν, πακέτο με εισιτήρια για αγώνα της Ραπίντ, η εκδρομή στις χιονισμένες Άλπεις για νυχτερινό αγώνα σκι του Παγκοσμίου Κυπέλλου και η επίσκεψη στο Μόναχο για τον αγώνα μπάσκετ Μπάγερν – Παναθηναϊκού είναι οι «ναυαρχίδες» των δώρων της μεγάλης επετειακής γιορτής.



Μαζί με αυτά, iPhone 17, Playstation 5, εμφανίσεις της Liverpool FC, της μπασκετικής Μπάγερν, των New England Patriots, της Ραπίντ Βιέννης, και άλλα μοναδικά δώρα* συμπληρώνουν ένα παζλ 35 δώρων για ένα διαγωνισμό που δεν μοιάζει με κανέναν άλλο στο παρελθόν.



