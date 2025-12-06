Η ανακοίνωση από τον Δήμο Αθηναίων.

Κλειστός είναι σήμερα, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, ο Εθνικός Κήπος.

Όπως αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων στην ανακοίνωσή του, «ύστερα από αίτημα της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω των εκδηλώσεων και των κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν σήμερα, 6 Δεκεμβρίου, σας ενημερώνουμε ότι όλες οι είσοδοι του Εθνικού Κήπου θα παραμείνουν κλειστές».

Επίσης, κλειστός ήταν ο Εθνικός Κήπος χθες, Παρασκευή (5/12) λόγω της κακοκαιρίας Byron που έπληξε σχεδόν όλη τη χώρα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, ο Εθνικός Κήπος ήταν κλειστός «μέχρι νεωτέρας».

«Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι απο σήμερα το πρωί και μέχρι νεωτέρας, ο Εθνικός Kήπος θα παραμείνει κλειστός εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων το τελευταίο 24ωρο», αναφερόταν χθες στην ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων.