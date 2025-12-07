Ο γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas ανέδειξε το κορυφαίο τυρί του κόσμου για τη χρονιά 2025/2026 και αυτό είναι ελληνικό. Φυσικά, δεν είναι άλλο από την πεντανόστιμη γραβιέρα Νάξου.
Στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, το Taste Atlas αναφέρει: «Η γραβιέρα Νάξου, το διαχρονικό τυρί των Κυκλάδων που παρασκευάζεται κυρίως από αγελαδινό γάλα με μια μικρή προσθήκη πρόβειου ή κατσικίσιου, ανακηρύχθηκε καλύτερο τυρί στον κόσμο για το 2025/26».
Η ανάρτηση του Taste Atlas
{https://www.instagram.com/p/DR7s-i0iFWH/?img_index=1}
Τα χαρακτηριστικά που την ξεχωρίζουν
Η εξαιρετική Γραβιέρα Νάξου παράγεται από αγελαδινό γάλα ή από μείγμα αγελαδινού, πρόβειου και μικρού ποσοστού κατσικίσιου γάλακτος. Το εσωτερικό της είναι συμπαγές, ανοιχτόχρωμο με μικρές τρύπες και λεπτό φλοιό. Η γεύση της χαρακτηρίζεται από δροσερή, ελαφρώς γλυκιά και απαλή αίσθηση, ενώ το άρωμά της είναι διακριτικό και γήινο.
Η μοναδικότητά της οφείλεται στα βοσκοτόπια της Νάξου, όπου τα ζώα τρέφονται με τοπικά φυτά και βότανα, προσδίδοντας στο γάλα – και κατ’ επέκταση στο τυρί – ιδιαίτερο χαρακτήρα. Πρόκειται για σκληρό τυρί με λιπαρά τουλάχιστον 40% και υγρασία έως 38%, στοιχεία που ενισχύουν την ποιότητα και τη γευστική του ταυτότητα.
