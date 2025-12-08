Τα μέτρα Χρυσοχοΐδη δεν φαίνεται να πείθουν τους Κρητικούς.

Πυροβολισμοί ακούστηκαν στους Κάμπους Κεραμιών του Δήμου Χανίων αργά το απόγευμα της Κυριακής, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η εκδήλωση για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Το περιστατικό κατήγγειλαν στο zarpanews.gr και στην αστυνομία τρεις πολίτες, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί αν τελικά έφτασε περιπολικό στο σημείο.

Πηγές αναφέρουν πως ο δράστης των πυροβολισμών έχει ήδη ταυτοποιηθεί και ότι πρόκειται για άτομο γνωστό στην τοπική κοινότητα.

Η αντίδραση των διοργανωτών ήταν άμεση, καθώς έσπευσαν να τον ακινητοποιήσουν, τόσο για να αποτραπεί ο κίνδυνος για ενήλικες και παιδιά που βρίσκονταν στην πλατεία, όσο και για να μη στιγματιστεί η εκδήλωση.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο συγκεκριμένος άνδρας δεν συμμετείχε στο μουσικό πρόγραμμα της δημοτικής εκδήλωσης, αλλά ήταν καλεσμένος σε κοινωνική συγκέντρωση που πραγματοποιούνταν σε σπίτι λίγα μέτρα μακριά από την πλατεία.

Για το περιστατικό αναμένονται πλέον επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία, καθώς - έπειτα από το μακελειό στα Βορίζια - το υπουργείο έχει υιοθετήσει σκληρή στάση απέναντι στους άσκοπους πυροβολισμούς και την οπλοκατοχή/ οπλοχρησία.