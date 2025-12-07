Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής όταν ένας άνδρας παγιδεύτηκε στο φαράγγι Αμπά, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε άμεσα και ξεκίνησε επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωσή του, καθώς ο άνδρας είχε εγκλωβιστεί σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο στα Αστερούσια όρη του Ηρακλείου.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 20 πυροσβέστες, ενώ στη διαδικασία συνδράμει και ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) για την υποστήριξη από αέρος.