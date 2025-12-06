Όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Με επίσημη ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά σχολίασε τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο κέντρο της Αθήνας, με αφορμή τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Όπως τονίζεται: «Η ΕΛ.ΑΣ. του κ. Χρυσοχοΐδη απαγόρευσε την πρόσβαση πολιτών στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο 15χρονος Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, και απάντησε στη μαζική, ειρηνική παρουσία με χημικά, κρότου-λάμψης, ανθρωποκυνηγητό και ξυλοδαρμούς».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Για μια ακόμη χρονιά, η 6η Δεκεμβρίου είναι η απόδειξη ότι η αστυνομική αυθαιρεσία στη χώρα μας παραμένει παρούσα, γεμάτη αλαζονεία και φυσικά ατιμώρητη.

Η ΕΛ.ΑΣ. του κ. Χρυσοχοΐδη απαγόρευσε την πρόσβαση πολιτών στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο 15χρονος Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, και απάντησε στη μαζική, ειρηνική παρουσία με χημικά, κρότου-λάμψης, ανθρωποκυνηγητό και ξυλοδαρμούς.

Τριάντα τρεις προσαγωγές πριν καν ξεκινήσει η πορεία, προληπτική καταστολή, αποκλεισμός του μνημείου και επίθεση σε νέους ανθρώπους που τιμούν έναν δολοφονημένο μαθητή. Αυτή είναι η «κανονικότητα» της κυβέρνησης: η βία ως πολιτική.

Η Νέα Αριστερά στέκεται στο πλευρό όσων διαδήλωσαν και δέχθηκαν την απρόκλητη επίθεση της αστυνομίας.

Αν ο κ. Χρυσοχοΐδης ήθελε να αποδείξει γιατί η δολοφονία του Αλέξη σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά, σήμερα το κατάφερε: η αστυνομική βία του 2008 παραμένει ζωντανή στην Ελλάδα του 2025».