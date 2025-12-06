Τα έκτακτα μέτρα που έχουν τεθεί σε ισχύ.

Πλήθος πολιτών συμμετέχουν αυτή την ώρα στην καθιερωμένη πορεία μνήμης για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο, δεκαεπτά χρόνια μετά τη δολοφονία του στα Εξάρχεια.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, το κέντρο της πόλης άρχισε να γεμίζει με μαθητές, φοιτητές, συλλογικότητες και απλούς πολίτες που θέλησαν να τιμήσουν τον νεαρό μαθητή, αλλά και να υπενθυμίσουν το αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη και διαφύλαξη των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Η πορεία ξεκίνησε με συγκεντρώσεις σε κεντρικά σημεία και κατευθύνεται προς το σημείο όπου έπεσε νεκρός ο Γρηγορόπουλος, με συνθήματα που τονίζουν την ανάγκη λογοδοσίας και την προστασία της νεολαίας από την αυθαιρεσία της εξουσίας.

Ισχυρή είναι η παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας, με αυξημένα μέτρα γύρω από τα Εξάρχεια και ευρύτερα στο κέντρο, καθώς η επέτειος συνοδεύεται παραδοσιακά από έντονη πολιτική φόρτιση και τον φόβο επεισοδίων.

Παρ’ όλα αυτά, οι συμμετέχοντες δίνουν έμφαση στον συμβολισμό της ημέρας και στη διατήρηση της μνήμης ενός γεγονότος που εξακολουθεί να επηρεάζει βαθιά την ελληνική κοινωνία.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα έκλεισαν σταθμοί του Μετρό, κατόπιν εντολής της ΕΛ.ΑΣ, λόγω των συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, οι σταθμοί που έκλεισαν είναι:

Ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο»

Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα»

Οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΑΔΑ, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε οδικούς άξονες του κέντρου και ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας. Η Πανεπιστημίου και οι γύρω δρόμοι προς Ομόνοια και Σύνταγμα θα κλείνουν σταδιακά.