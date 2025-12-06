Οι top 9 του GNTM 2025, μόλις αναδείχθηκαν.

Οι ανατροπές δεν τελειώνουν ποτέ στο πιο ανανεωμένο GNTM.

Ο δρόμος για τον τελικό είναι ολοένα και πιο κοντά και τα μοντέλα δίνουν το 100% τόσο στο πλατό - όσο και την ώρα του σετ.

Από την Αμερική, στο Βερολίνο και μετά από την Ελλάδα στην Ιταλία, με οδηγούς την Κάτια Ταραμπάνκο και τον Edward Στεργίου, οι διαγωνιζόμενοι, έπρεπε να ποζάρουν όλο χάρη και συναίσθημα πάνω σε μηχανή.

Λίγο νωρίτερα ωστόσο, οι 10 finalist, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα διαφορετικό challenge, κατά τη διάρκεια του οποίου διεκδικούσαν την ασυλία για την σημερινή δοκιμασία.

Πιο συγκεκριμένα, η Ζεν και η Ηλιάνα μπήκαν στο σπίτι με φόρα, και ανακοίνωσαν στα μοντέλα πως ο νικητής, θα μεταφερθεί κατευθείαν στους εννέα καλύτερους, χωρίς να κινδυνέψει με αποχώρηση, ενώ παράλληλα, θα μπορούσε να διεκδικήσει τον τίτλο της καλύτερης λήψης και τα 600 ευρώ.

Στην πρώτη δοκιμασία τα μοντέλα ποζάρουν μπροστά στον φακό της Ζενεβιεβ για μια σειρά Polaroid και οι έξι καλύτεροι προετοιμάστηκαν για ένα ολοκληρωμένο casting. Αμέσως μετά, οι τέσσερις κορυφαίοι δημιούργησαν ένα προσωπικό – βιογραφικό βίντεο, ενώ οι δύο finalist, βρέθηκαν στο απόλυτο catwalk challenge.

Μεγάλη νικήτρια, αναδείχθηκε η Ραφαηλία, κάνοντας το 4 στα 4 με μεγάλη επιτυχία.

Όσον αφορά όμως τη δοκιμασία αποχώρησης, τα μοντέλα, κλίθηκαν να ποζάρουν πλάι σε προηγούμενους παίχτες του διαγωνισμού, πάνω στη μηχανή, ενώ λίγο νωρίτερα, ο Γιώργος, ως νικητής του προηγούμενου σετ, χώρισε τα ζευγάρια.

Το πιο δύσκολο κομμάτι της αποψινής δοκιμασίας, ήταν το γεγονός, πως το κάθε ζευγάρι, φωτογραφήθηκε στο ίδιο set και με το ίδιο styling, γνωρίζοντας πως μόνο ένας θα κατακτήσει θέση στις κορυφαίες λήψεις, ενώ ο άλλος θα βρεθεί υποψήφιος προς αποχώρηση.

Η Ξένια, πήρε το disadvantage από τον Γιώργο και την ώρα του σετ δεν έλαβε καμία βοήθεια, ενώ έπρεπε να αποδώσει μόλις μέσα σε δύο λεπτά.

Την ώρα του πλατό, οι κριτές, έδωσαν τα φώτα τους στους διαγωνιζόμενους, ενώ ευθύς αμέσως ανακοίνωναν το ποιος ανήκει στις καλύτερες και ποιος στις λιγότερο καλές λήψεις.

Όπως φάνηκε, κατά τη διάρκεια της κριτικής, ο Άγγελος, ο Έντι και ο Λάκης, δυσκολεύτηκαν να αποφασίσουν, γεγονός που αποδεικνύει πως ο τελικός δεν είναι μακριά.

Στο βάθρο σήμερα λοιπόν βρέθηκαν: η Άννα, ο Μιχάλης, η Ξένια, ο Εντουάρντο και η Ραφαηλία.

Μεταξύ αυτών ωστόσο, ο Μιχάλης, κέρδισε τις εντυπώσεις και κατέκτησε την κορυφή και την καλύτερη λήψη για πρώτη φορά του, ενώ έφερε στην κατοχή του το έπαθλο των 600 ευρώ και τη σουίτα της βίλας.

{https://www.youtube.com/watch?v=tRjjYVAjw5g&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=3}

Στον αντίποδα, αν και με πολύ καλές λήψεις, βρέθηκαν: Ο Ανέστης, η Ελένη, Μιχαέλα, ο Γιώργος και η Ειρήνη.

Η Ελένη, ήταν εκείνη που δεν κατάφερε να αποδώσει στο έπακρο με αποτέλεσμα να αποχαιρετήσει το όνειρο του GNTM. Εμφανώς συγκινημένη και μετά από αρκετές ευκαιρίες, αποχώρησε από το πλατό, διαμορφώνοντας έτσι τον πρώτο μονοψήφια αριθμό των μοντέλων για το φετινό διαγωνισμό.

{https://www.youtube.com/watch?v=A9ntcIwocsw&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=1}