Κόσμος προσήλθε στο μνημείο για να αφήσει ένα λουλούδι ή ένα σημείωμα.

Ξεκίνησε η πορεία για την επέτειο 17 ετών από την ημέρα δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Το βράδυ της 6ης Δεκεμβρίου του 2008, ο 37χρονος ειδικός φρουρός, Επαμεινώνδας Κορκονέας, πυροβόλησε και σκότωσε στα Εξάρχεια τον 15χρονο μαθητή, Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Την επομένη κιόλας μέρα ξέσπασε ένα κύμα νεανικής οργής με πανελλαδική εμβέλεια, που οδήγησε σε πρωτοφανούς έντασης ταραχές. Η νύχτα που ένα όργανο της τάξης αποφάσισε να αφαιρέσει εν ψυχρώ με το υπηρεσιακό του όπλο τη ζωή ενός νέου παιδιού στον απόηχο μιας φραστικής αντιπαράθεσης σε δρόμο των Εξαρχείων, είναι μια νύχτα που σημάδεψε γενιές.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου είναι προγραμματισμένες δύο συγκεντρώσεις.

Στις 12 το μεσημέρι συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια μαθητές και φοιτητές, ενώ στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συγκέντρωση στη διασταύρωση Μεσολογγίου και Τζαβέλα, όπου ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος έπεσε νεκρός, χτυπημένος από τη σφαίρα του ειδικού φρουρού, Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Με συνθήματα «Κανένας Δεκέμβρης δεν τελείωσε ποτέ. Αλέξης Γρηγορόπουλος πάντα παρών» και «Η φλόγα της εξέγερσης θα καίει για πάντα μέσα μας» οι φοιτητές άνοιξαν τα πανό μπροστά από το Πανεπιστήμιο.

Έκτακτα μέτρα της ΕΛΑΣ

Λόγω των συγκεντρώσεων σήμερα στην Αθήνα ισχύουν εκτακτα μέτρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» έκλεισε στις 9 το πρωί και ο σταθμός «Σύνταγμα» στις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και εκ νέου στις 5 το απόγευμα. Οι συρμοί διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, «οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες ενώ από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων».