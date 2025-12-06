Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στη λεωφόρο Αθηνών λόγω πτώσης βράχων.

Λόγω πτώσης βράχων που σημειώθηκαν στο 48ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου, στο ρεύμα προς Ανάβυσσο, έκλεισε η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Συμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός απο τα βράχια που έπεσαν.

Επίσης, νωρίτερα, σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Αθηνών προχώρησε η Τροχαία λόγω πτώσης βράχων στο οδόστρωμα, που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα.

Αρχικά έκλεισε η μεσαία και δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας από το ύψος του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών στο ρεύμα προς Αθήνα, ωστόσο μετά ήταν κλειστή μόνο η δεξιά.

Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, παραμένουν σε ισχύ η διακοπή κυκλοφορίας από χθες λόγω των προβλημάτων, που δημιούργησε η κακοκαιρία Byron, σε τρία σημεία.

Συγκεκριμένα, σε:

οδό Περάματος από το ύψος της Αγ. Τριάδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το λιμάνι, στην περιοχή Νέα Πέραμος

οδό Βραυρώνος από το ύψος του αρχαιολογικού χώρου Βραυρώνας έως τη λεωφόρο Βραυρώνας

Ιρλανδική διάβαση Λ. Βραυρώνας στη θέση γέφυρα Βρύσης.

