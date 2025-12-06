Λόγω πτώσης βράχων που σημειώθηκαν στο 48ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου, στο ρεύμα προς Ανάβυσσο, έκλεισε η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.
Συμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός απο τα βράχια που έπεσαν.
Επίσης, νωρίτερα, σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Αθηνών προχώρησε η Τροχαία λόγω πτώσης βράχων στο οδόστρωμα, που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα.
Αρχικά έκλεισε η μεσαία και δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας από το ύψος του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών στο ρεύμα προς Αθήνα, ωστόσο μετά ήταν κλειστή μόνο η δεξιά.
Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, παραμένουν σε ισχύ η διακοπή κυκλοφορίας από χθες λόγω των προβλημάτων, που δημιούργησε η κακοκαιρία Byron, σε τρία σημεία.
Συγκεκριμένα, σε:
- οδό Περάματος από το ύψος της Αγ. Τριάδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το λιμάνι, στην περιοχή Νέα Πέραμος
- οδό Βραυρώνος από το ύψος του αρχαιολογικού χώρου Βραυρώνας έως τη λεωφόρο Βραυρώνας
- Ιρλανδική διάβαση Λ. Βραυρώνας στη θέση γέφυρα Βρύσης.
{https://exchange.glomex.com/video/v-deqy92b661nl?integrationId=40599y14juihe6ly}