Την επόμενη Κυριακή τα καταστήματα στην Ελλάδα θα είναι ανοιχτά, σύμφωνα με το ισχύον εορταστικό ωράριο.

Άλλωστε, υπάρχει και σχετικό πλαίσιο που επιτρέπει ορισμένες Κυριακές του χρόνου να είναι προαιρετικά εργάσιμες για το λιανεμπόριο.

Καθώς πλησιάζει η επόμενη Κυριακή που τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά, οι καταναλωτές καλούνται να αξιοποιήσουν την ευκαιρία, ενώ οι επαγγελματίες προετοιμάζονται για μια ημέρα αυξημένης κινητικότητας.

Το εορταστικό ωράριο

Ακολουθεί το εορταστικό ωράριο καταστημάτων: