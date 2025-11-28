Ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ αυτή την Κυριακή.

Ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ την προσεχή Κυριακή. Καθώς πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα και με τις εκπτώσεις να φτάνουν στο «πικ» τους, τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά αυτή την Κυριακή 30 Νοεμβρίου.

Τα καταστήματα θα έχουν πιθανότατα ωράριο 11:00 με 18:00 ενώ τα εμπορικά κέντρα θα έχουν διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα και λειτουργώντας μέχρι τις 8 το βράδυ.

Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, δεν αναμένεται να λειτουργήσουν όλα. Συγκεκριμένα, λιστά θα μείνουν τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και ΑΒ Βασιλόπουλος, ενώ τρία ειναι μέχρι στιγμής στα μεγάλα σούπερ μάρκετ που θα ανοίξουν. Συγκεκριμένα, θα λειτουργήσουν τα εξής:

LIDL με ωράριο 11 το πρωί με 8 το βράδυ,

MarketIN με ωράριο 11 το πρωί με 6 το απόγευμα, καθώς και

καταστήματα MyMarket με ωράριο 11 το πρωί με 8 το βράδυ - δείτε τη λίστα εδώ.

Τέλος, το κατάστημα Σκλαβενίτης που θα είναι ανοιχτό είναι αυτό στο Eμπορικό Πάρκο Smart Park στα Σπάτα με ωράριο 11:00 - 20:00.

Τέλος, ανοιχτά θα είναι με διευρυμένο ωράριο τα τοπικά σούπερ μάρκετ όπως τα Bazaar και τα ΟΚ αλλά και καταστήματα franchise myMarket και ΑΒ Βασιλόπουλος.