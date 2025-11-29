Ποιες Κυριακές θα λειτουργήσουν τα καταστήματα.

Ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ αύριο Κυριακή (30/11), με πιθανό ωράριο 11:00 με 18:00, ενώ τα εμπορικά κέντρα θα έχουν διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα και λειτουργώντας μέχρι τις 8 το βράδυ.

Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, δεν αναμένεται να λειτουργήσουν όλα. Συγκεκριμένα, κλειστά θα μείνουν τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και Σκλαβενίτης, εκτός από το κατάστημα που βρίσκεται στο Eμπορικό Πάρκο Smart Park, στα Σπάτα.

Συγκεκριμένα, θα λειτουργήσουν τα εξής:

LIDL με ωράριο 11 το πρωί με 8 το βράδυ,

MarketIN με ωράριο 11 το πρωί με 6 το απόγευμα, καθώς και

Καταστήματα MyMarket με ωράριο 11 το πρωί με 8 το βράδυ – δείτε τη λίστα εδώ.

Το κατάστημα Σκλαβενίτης στο Eμπορικό Πάρκο Smart Park στα Σπάτα με ωράριο 11:00 - 20:00.

Τέλος, ανοιχτά θα είναι με διευρυμένο ωράριο τα τοπικά σούπερ μάρκετ, όπως τα Bazaar και τα ΟΚ, αλλά και καταστήματα franchise myMarket και ΑΒ Βασιλόπουλος.

Σημειώνεται ότι με βάση το ισχύον πλαίσιο, το 2025 τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν νόμιμα και προαιρετικά στις εξής τέσσερις Κυριακές:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

30 Νοεμβρίου 2025

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025

Πρόκειται για ημερομηνίες κατά τις οποίες η αγορά σημειώνει υψηλή κίνηση και έντονο ενδιαφέρον από τους καταναλωτές.