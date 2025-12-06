Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως ο ίδιος υπερέβη κομματικούς και προσωπικούς εγωισμούς, απευθύνοντας προτάσεις συνεργασίας προς το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά.

Στις αιχμές που άφησε ο Αλέξης Τσίπρας, από το «Παλλάς», για τα κόμματα της Κεντροαριστεράς, απάντησε -εκ νέου- ο Σωκράτης Φάμελλος, υποστηρίζοντας ότι δεν προσήλθε στην παρουσίαση της «Ιθάκης» για να «κάτσει στην πρώτη θέση».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο Open, σημείωσε πως ο ίδιος υπερέβη κομματικούς και προσωπικούς εγωισμούς, απευθύνοντας προτάσεις συνεργασίας προς το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά, φέρνοντας ως παράδειγμα την πρόταση για κοινή υποψηφιότητα Προέδρου της Δημοκρατίας.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν είναι περίκλειστο κόμμα. Δεν είναι απομονωμένο κόμμα, δεν είναι ένα κόμμα το οποίο θέλει να συντηρήσει καρέκλες. Δεν είναι η καρέκλα και η γραφειοκρατία κάτι που με χαρακτηρίζει», σημείωσε χαρακτηριστικά, χαρακτηρίζοντας «άδικη» την κριτική του Αλέξη Τσίπρα.

«Έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι δεν έχουμε την ίδια οπτική σε πολλά πράγματα με τον Αλέξη Τσίπρα. Και είπα επίσης, επί του βιβλίου, ότι δεν είναι ανάγκη σε έναν απολογισμό να συμφωνούμε σε όλα», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Όπως είπε, στην παρουσίαση της «Ιθάκης» πήγε για να σταλεί ένα ενωτικό μήνυμα, αλλά και γιατί ήταν μέλος «της πιο τίμιας κυβέρνησης της μεταπολίτευσης, η οποία στήριξε την Ελλάδα και την έβγαλε από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια και τα ταμεία γεμάτα. Και είναι πολύ σημαντική η συμβολή του βιβλίου σε αυτό».

Πάντως, επέμεινε πως παρά την άδικη κριτική εκ μέρους του κ.Τσίπρα, το βασικό παραμένει μία ενιαία ενωτική απάντηση στον κ. Μητσοτάκη, τονίζοντας πως στις επόμενες εκλογές πρέπει να υπάρχει ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο.