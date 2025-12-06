Κάλεσμα για διάλογο επανέλαβε νωρίτερα και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, προς τους αγρότες.

Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο με τους αγρότες εξέπεμψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μαρκόπουλο όπου περιοδεύει σήμερα.

Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τους αγρότες να έλθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα και όπως είπε, χαρακτηριστικά: «Eίμαστε εδώ να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε». Επίσης, σημείωσε με νόημα ότι οι διαμαρτυρίες οφείλουν να να λαμβάνουν υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Σε ό,τι αφορά στο γενικοτερο πολιτικό σκηνικό ο πρωθυπουργός είπε ότι «επειδή τελευταία είναι επίκαιρες οι ταξιδιωτικές αναλογίες. Σήμερα το σκάφος της πατρίδας μας κινείται ασφαλές αλλά σε ταραγμένα νερά. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια πολύ καλύτερη χώρα από αυτή που παραλάβαμε το 2019. Λαμβάνουμε τα μηνύματα των πολιτών για αυτό προχωρούμε σε στοχευμένες κινήσεις».

Τσιάρας σε αγρότες: Η λύση έρχεται μόνο στο τραπέζι του διαλόγου

Κάλεσμα για διάλογο επανέλαβε νωρίτερα και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, προς τους αγρότες.

Το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να λυθεί ένα πρόβλημα, αν δεν γίνει διάλογος, έθεσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Δεκατιανοί» της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ, με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη. Επισήμανε ότι το ΥΠΑΑΤ και η κυβέρνηση είναι ανοικτοί στον διάλογο, αλλά, όπως είπε, για να γίνει πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι και η άλλη πλευρά. «Αν κάποιος δεν προσέλθει, αναλαμβάνει το μέρος της ευθύνης που του αναλογεί».

Σύμφωνα με όσα τόνισε, κανένα αίτημα για συνάντηση δεν έχει απορριφθεί από το υπουργείο. «Δεν υπάρχει κάποιος που ζήτησε συνάντηση και δεν έγινε», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρξε «ανοιχτός σε οποιονδήποτε διάλογο», με πολλές ήδη πραγματοποιημένες συναντήσεις, ενώ επανέλαβε ότι η συζήτηση είναι ο μόνος δρόμος για την ουσιαστική επίλυση πραγματικών προβλημάτων.

Ο υπουργός εξήγησε πως ορισμένα αιτήματα- όπως αυτό για «εγγυημένες τιμές»- δεν υφίστανται σε καμία ευρωπαϊκή χώρα και -άρα- δεν μπορούν να υιοθετηθούν, ωστόσο, όπως είπε, η αποχή από τον διάλογο δεν μπορεί να οδηγήσει σε λύσεις: «Δεν κατανοώ πώς ένα πρόβλημα που αφορά την ίδια την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα μπορεί να λυθεί χωρίς να καθίσουμε στο τραπέζι».

Απαντώντας στην κριτική ότι το υπουργείο δεν έκανε τίποτα το προηγούμενο διάστημα, τόνισε ότι συνολικά θα διατεθούν φέτος περισσότερα χρήματα από ποτέ στον αγροτικό κόσμο, τόσο μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και μέσω κρατικού προϋπολογισμού, ενώ την προσεχή εβδομάδα θα πληρωθεί το Μέτρο 23. Προανήγγειλε, επίσης, ότι μέχρι το τέλος του έτους οι πληρωμές θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό που θα κατευθυνθεί φέτος στον πρωτογενή τομέα θα προσεγγίσει τα 3,7 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 500 εκατ. σε σχέση με πέρυσι.

Ανοιχτή πόρτα στο διάλογο με τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα ήταν το μήνυμα του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στη συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ και τη δημοσιογράφο Φαίη Μαυραγανη. «Όποιος επιθυμεί με μία οργανωμένη αντιπροσωπεία και χωρίς να δημιουργούνται συνθήκες "χάβρας" να δει είτε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης είτε και τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης η κυβέρνηση είναι πρόθυμη. Αντιλαμβάνομαι από αυτά που ακούω και από τη δική τους την πλευρά, ότι υπάρχει επιθυμία για συνάντηση. Είναι δεδομένο και από την άλλη πλευρά, δηλαδή και από την πλευρά του Υπουργείου, ότι η συνάντηση αυτή, εφόσον γίνει σχετικό αίτημα, υπό κανονικές συνθήκες θα γίνει αποδεκτό», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Πολλαπλά ήταν τα μηνύματα που έστειλε για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews. Και πρώτα, «εμείς θέλουμε και πιστεύουμε ότι θα βρεθεί λύση, και κινούμαστε σε διάφορα επίπεδα», επεσήμανε αναγνωρίζοντας ότι «σε ένα βαθμό αυτό που πυροδότησε τις κινητοποιήσεις, ήταν η δικαιολογημένη καθυστέρηση των πληρωμών κατά ένα μήνα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, εξαιτίας της κατάστασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Όμως, συνέχισε, «το θέμα αυτό λύθηκε» και ως το τέλος του χρόνου θα καταβληθεί περίπου 1,2 δισεκ. ευρώ, υπογράμμισε θυμίζοντας παράλληλα όλα όσα έγιναν σε προηγούμενο χρόνο για τους αγρότες: ΦΠΑ, πετρέλαιο, λιπάσματα, ζωοτροφές, ενώ και στο ρεύμα δόθηκε μακροπρόθεσμη λύση. Σε επόμενο σημείο της συνέντευξης ο Θ. Κοντογεώργης υπενθύμισε ότι στη συνάντηση πρωθυπουργού - αγροτών πέρυσι, είχε λυθεί το ζήτημα με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Κατά συνέπεια, «αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά βήματα, αλλά εδώ είμαστε να δούμε ό,τι άλλο γενικό ή ειδικό υπάρχει». Αλλά, διευκρίνισε, «αυτά που έγιναν χθες στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης είναι απαράδεκτα, δεν μπορείς να λες "πάτα τον", γιατί αυτό ακούσαμε».

Κλιμακώνουν τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Σε αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τους.

Επίσης, στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, ενώ δημοτικά συμβούλια δήμων της Δυτικής Θεσσαλίας, σωματεία και σύλλογοι εγκρίνουν ψηφίσματα συμπαράστασης στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Παράλληλα, οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του λόγγου στον Ε65, συνεχίζουν και κλιμακώνουν τον αγώνα τους. «Δεν θα φύγουμε από τα μπλόκα αν δεν ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας», είναι το μήνυμα που στέλνουν και από τα δύο μπλόκα που έχουν στηθεί στον αυτοκινητόδρομο.