Η ανακοίνωση από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, σήμερα Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Θέμα της συνεδρίασης τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στη Θεσσαλία εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων και την αποδρομή της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

Στη Θεσσαλία τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι το απόγευμα, με μειούμενη ένταση (κυρίως στις βόρειες περιοχές της).

Μέχρι νωρίς το απόγευμα θα συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη, παρακολουθεί την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και επιλαμβάνεται των συμβάντων που ανακύπτουν.

Συναγερμός για υπερχειλίσεις ποταμών

Στο μεταξύ, σε επιφυλακή βρίσκονται οι Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων και Καρδίτσας όπως και οι δήμοι της Δυτικής Θεσσαλίας, καθώς οι τελευταίες ισχυρές βροχοπτώσεις, που συνεχίζονται και σήμερα με αμείωτο ρυθμό στην περιοχή, έχουν σημάνει συναγερμό για πιθανές υπερχειλίσεις ποταμών.

Σε δηλώσεις νωρίτερα προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Κώστας Τέλιος τονίζουν πως είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, όμως λόγω των συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων βρισκόμαστε σε επιφυλακή και συνεχή έλεγχο της στάθμης των νερών στα ποτάμια της περιοχής.

Επίσης, μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους του οικισμού Υπέρεια της Λάρισας προκειμένου να απομακρυνθούν προς την πόλη των Φαρσάλων λόγω υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στον οικισμό της Υπέρειας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, απομακρυνθείτε προς την πόλη των Φαρσάλων λόγω υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα».

Έτσι, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τέθηκαν από νωρίς το πρωί του Σαββάτου οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του νομού Λάρισας, μετά την αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος από το 112, εξαιτίας της υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα.

Η Πολιτική Προστασία κάλεσε τους πολίτες που βρίσκονται σε περιοχές πλησίον της κοίτης του ποταμού να είναι σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις όπως στην περιοχή της Υπέρειας ζητήθηκε προληπτική μετακίνηση προς ασφαλέστερα σημεία και κατεύθυνση προς την περιοχή των Φαρσάλων.

Στο μήνυμα που εστάλη το πρωί, αναφερόταν ότι οι κάτοικοι σε Λεύκη, Ορφανά, Αμπελώνα, Φύλλο και Ηλία οφείλουν να παραμείνουν σε επιφυλακή λόγω του κινδύνου υπερχείλισης του ποταμού και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.