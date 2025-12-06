Η ανάρτηση-εξήγηση του Σάκη Αρναούτογλου για μια περιοχή που δεν αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία.

Στην κακοκαιρία Byron αλλά και την προστασία δασών αναφέρεται στη νέα του ανάρτηση ο Σάκης Αρναούτογλου.

Όπως εξηγεί, δεν υπήρξαν σοβαρά προβλήματα στο Νεοχώρι παρά τα 278 χιλιοστά βροχής καθώς σημαντική ασπίδα ήταν τα δάση απέναντι στα ακραία επεισόδια βροχόπτωσης.

{https://www.facebook.com/SakisArnaoutoglouForecasts/posts/pfbid02Z6WRDPLofnKrbh4d71NbBYvTNhJrxs9rpY3Ns6ZqZWNNfRcTVDxhJGrQ5FAkmqhvl}

Η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου:

«Χωρίς σοβαρά προβλήματα το Νεοχώρι παρά τα 278 χιλιοστά βροχής. Σημαντική ασπίδα τα δάση απέναντι στα ακραία επεισόδια βροχόπτωσης!!!

Παρότι το Νεοχώρι Χαλκιδικής βρέθηκε στην κορυφή των καταγραφών με 278 mm βροχής σε τρεις ημέρες, δεν αντιμετώπισε σοβαρά πλημμυρικά προβλήματα. Διαπιστώνω για ακόμη μια φορά πόσο κρίσιμο ρόλο παίζει η εντυπωσιακή, πυκνή δασική κάλυψη που διαθέτει η περιοχή, λειτουργώντας σαν φυσικό σφουγγάρι που συγκρατεί και απορροφά μεγάλο μέρος του νερού.

Το ίδιο ισχύει και για τη Μεγάλη Παναγιά, η οποία επίσης δέχτηκε πολύ υψηλά ύψη υετού. Τα εκτεταμένα πανέμορφα δάση γύρω της περιορίζουν σημαντικά τις άμεσες απορροές και τον κίνδυνο απότομων πλημμυρικών φαινομένων.

Τα δασικά οικοσυστήματα επιβραδύνουν την απορροή του νερού, αυξάνουν την απορρόφησή του από το έδαφος και μειώνουν την ταχύτητα με την οποία αυτό κατευθύνεται προς ρέματα και χαμηλότερες περιοχές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, κάθε δέντρο συμβάλλει στη θωράκιση του τόπου απέναντι σε ακραίες βροχοπτώσεις.

Η σύγκριση με άλλες περιοχές που έλαβαν λιγότερα χιλιοστά αλλά εμφάνισαν πολύ περισσότερα προβλήματα δείχνει ξεκάθαρα ότι η απώλεια δασών αυξάνει δραματικά την ευαλωτότητα των τοπικών κοινωνιών.

Η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών πέρα από τα ζητήματα που άφησε πίσω της υπενθυμίζει και κάτι ακόμη. Η προστασία των δασών δεν είναι μόνο περιβαλλοντική υποχρέωση. Είναι κρίσιμη υποδομή πολιτικής προστασίας.

Με εκτίμηση

Σάκης Αρναούτογλου

Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ»