Στο κατάμεστο δημοτικό θέατρο Μαξίμ στον Τύρναβο Λάρισας μίλησε απόψε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Θεσσαλία, σήμερα και αύριο.

Εκατοντάδες εργαζόμενοι, βιοπαλαιστές της υπαίθρου και της πόλης αλλά και εκπρόσωποι τοπικών μαζικών φορέων ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των Τομεακών Οργανώσεων Λάρισας και Υπαίθρου Λάρισας του ΚΚΕ και πήραν μέρος στην μεγάλη συγκέντρωση με θέμα: «Σε έναν κόσμο που σαπίζει και φλέγεται προχωράμε μπροστά. Με ΚΚΕ μαχητικό και δυνατό στην πάλη για τον Σοσιαλισμό».

Ο Δ. Κουτσούμπας ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά την έμπρακτη στήριξη του ΚΚΕ στον μαζικό ξεσηκωμό των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων που δίνουν αγώνα επιβίωσης στα μεγαλειώδη μπλόκα με τα χιλιάδες τρακτέρ στην περιοχή. Οπως τόνισε ξεκάθαρα: «Είμαστε μαζί σας, χωρίς «ναι μεν αλλά» και χωρίς αστερίσκους. Είμαστε με τα μπλόκα της αγροτιάς. Είμαστε με όποια μορφή πάλης αποφασίσετε εσείς, για την κλιμάκωση αυτού του δίκαιου αγώνα που δίνετε, με έναν τόσο απλό και ταυτόχρονα τόσο μεγάλο στόχο: Να μπορέσετε να μείνετε και να παράγετε στον τόπο σας, έχοντας ένα αξιοπρεπές εισόδημα για να ζήσετε εσείς και οι οικογένειές σας».

Η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα:

«Φίλες και φίλοι,

συντρόφισσες και σύντροφοι,

Είναι μεγάλη η χαρά μας που είμαστε αυτές τις μέρες εδώ, στον θεσσαλικό κάμπο, την ώρα που αντηχούν παντού οι κόρνες των τρακτέρ του αγώνα… Την ώρα του μαζικού ξεσηκωμού, της μάχης για την επιβίωση που δίνουν οι χιλιάδες βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι, νέοι και μεγαλύτεροι, άντρες γυναίκες και παιδιά, χωριά ολόκληρα, όλοι ενωμένοι!

Αν και είναι αυτονόητο, το δηλώνουμε ευθύς εξαρχής: Είμαστε μαζί σας, χωρίς «ναι μεν αλλά» και χωρίς αστερίσκους. Είμαστε με τα μπλόκα της αγροτιάς. Είμαστε με όποια μορφή πάλης αποφασίσετε εσείς, για την κλιμάκωση αυτού του δίκαιου αγώνα που δίνετε, με έναν τόσο απλό και ταυτόχρονα τόσο μεγάλο στόχο:

Να μπορέσετε να μείνετε και να παράγετε στον τόπο σας, έχοντας ένα αξιοπρεπές εισόδημα για να ζήσετε εσείς και οι οικογένειές σας.

Αυτό το τόσο απλό, δεν μπορούν να καταλάβουν, όπως φαίνεται, οι πορφυρογέννητοι και τα παιδιά του σωλήνα του συστήματος, που αποτελούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη ή μάλλον, κάνουν πως δεν το καταλαβαίνουν! Και δεν τους καίγεται καρφί...

Γιατί αυτοί, βλέπετε, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, είναι ταγμένοι να υπηρετούν άλλα συμφέροντα:

Τα συμφέροντα των μεγάλων αγροτικών καπιταλιστικών εκμεταλλεύσεων, των εμποροβιομηχάνων, των μεγαλοεξαγωγέων, όλων αυτών που επωφελούνται από την ΚΑΠ της ΕΕ, που ξεκληρίζει μεθοδικά τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους, συγκεντρώνοντας τη γη σε λίγα χέρια.

Νόμιζαν ότι θα αποφύγουν την οργή των αγροτών με την καταστολή, με τα χημικά και τις συλλήψεις. Έφαγαν τα μούτρα τους και μάλιστα σε απευθείας μετάδοση! Γιατί αυτόν τον τόπο, αυτούς τους δρόμους, αυτά τα χωράφια, καμία διμοιρία των ΜΑΤ δεν τα ξέρει καλύτερα από αυτούς που τα σπέρνουν και τα θερίζουν.

Γιατί όταν τα αιτήματα είναι δίκαια και η οργή ξεχειλίζει, όταν υπάρχει οργάνωση, σαφής στόχευση και αποφασιστικότητα, τότε το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω και δεν το σταματά τίποτα και κανείς. Δεν πρόκειται να το σταματήσουν ούτε τα νέα αγροτοδικεία που προσπαθεί να στήσει η κυβέρνηση.

Οι αγωνιζόμενοι αγρότες που διώκονται για τη συμμετοχή τους στα μπλόκα, έχουν την στήριξη και την αλληλεγγύη μας! Έχουν τη στήριξη και την αλληλεγγύη όλου του λαού! Κι έτσι σήμερα υπάρχουν τρία πανίσχυρα μπλόκα στη Θεσσαλία και πολλά ακόμα σε όλη τη χώρα, που ενισχύονται καθημερινά με δεκάδες τρακτέρ και εκατοντάδες ανθρώπους του μόχθου.

Αφού, λοιπόν, απέτυχε η καταστολή, άρχισε η γνωστή προσπάθεια καλλιέργειας του κοινωνικού αυτοματισμού, τα ψέματα και η συκοφαντία με σκοπό να απομονώσουν τη φτωχή αγροτιά από τους φυσικούς της συμμάχους, τους εργαζόμενους των πόλεων και όλον τον λαό.

Αλλά δείτε τι γίνεται. Με την πρώτη βροχή ο λαός της Θεσσαλίας, όπως και όλης της Ελλάδας βρίσκεται πάλι στο “ίδιο έργο θεατής”, εξαιτίας της ανυπαρξίας υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας. Πλημμύρες, καταστροφές, αποκλεισμένοι δρόμοι!

Το κράτος του κ. Μητσοτάκη, όπως πριν του κ. Τσίπρα, που επιδεικνύει ζήλο για να εμποδίσει τα μπλόκα των αγροτών “ώστε να μην κλείσουν οι δρόμοι”, όπως λένε, είναι το ίδιο που παραλύει όταν οι δρόμοι μένουν κλειστοί εξαιτίας της δικής του ανεπάρκειας!

Παραπέρα… Βγαίνει ο κ. Μητσοτάκης, οι υπουργοί και οι βουλευτές του -πάντα με τη βοήθεια από τα κυβερνητικά παπαγαλάκια- και αραδιάζουν “δισεκατομμύρια που θα καταβληθούν”, για να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι δήθεν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι παίρνουν ήδη πολλά και κακώς ζητούν περισσότερα. Σκόπιμα περιορίζουν την συζήτηση στις επιδοτήσεις της ΚΑΠ και στην καθυστέρηση στην καταβολή τους, εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλοντας να προβάλλουν ότι όλος αυτός ο χαμός και η φασαρία, γίνεται για ένα τεχνικό ζήτημα μόνο…

Φτάνουν, μάλιστα, στο έσχατο σημείο ξετσιπωσιάς, να συνδέουν τους αγωνιζόμενους αγρότες και κτηνοτρόφους με τα δικά τους λαμόγια, τους διάφορους “φραπέδες” και τους “χασάπηδες”, τις κυρίες “φεράρι”, που δε θυμούνται πόσες φορές κέρδισαν το Τζόκερ!

Την ίδια στιγμή κάνουν ό,τι μπορούν για να συγκαλύψουν τις ποινικές ευθύνες των υπουργών τους για το σκάνδαλο, στήνοντας Εξεταστική και όχι προανακριτική επιτροπή! Αλλά και σε αυτήν, πάλι επιχειρούν να συγκαλύψουν τις αιτίες που διαμόρφωσαν το εύφορο έδαφος για να φυτρώσει αυτό το απόστημα. Γιατί οι αιτίες έχουν να κάνουν με την ΚΑΠ της ΕΕ, με τα κριτήρια και τις στοχεύσεις της, τις διάφορες ιδιωτικές εταιρείες που εμπλέκονται στη διαδικασία των επιδοτήσεων, και πάει λέγοντας.

Και από δω, από τον Τύρναβο της Λάρισας, απευθυνόμαστε στην κυβέρνηση της ΝΔ για να τους πούμε: Ακούστε κ. Μητσοτάκη! Τον ελληνικό λαό δεν μπορείτε να τον κοροϊδέψετε! Γιατί δεν τρώει σανό! Και γιατί, δεν θα σας το επιτρέψουμε εμείς! Τα χρήματα για τα οποία μιλάτε, είναι τα αυτονόητα που δικαιούνται, έτσι κι αλλιώς οι παραγωγοί!

Και, μάλιστα, τους τα καταβάλετε με μεγάλη καθυστέρηση και κουτσουρεμένα, ενώ, σε πολλούς κάνουν αμέσως φτερά, γιατί τους τα αρπάζει ο ΕΛΓΑ! Σιγά μην σας πουν και “ευχαριστώ” από πάνω, λοιπόν…

Κι επειδή, ένα κι ένα κάνουν δύο, ελάτε αν τολμάτε στη Βουλή να απαντήσετε στην Επίκαιρη Ερώτηση που σας κατέθεσα, ως επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ. Να μιλήσουμε εκεί με στοιχεία και να δούμε ποιος λέει αλήθεια και ποιος κοροϊδεύει τον κόσμο!

Εδώ, όμως, δεν έχουμε να κάνουμε απλώς με μια μάχη για τις καταβολές επιδοτήσεων αλλά, με μια συνολική μάχη για τους όρους επιβίωσης του λαού της υπαίθρου. Τους αγροτοκτηνοτρόφους τους βγάζουν στον δρόμο, πάνω από όλα, οι χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων τους, η ακρίβεια και το δυσθεώρητο κόστος παραγωγής, η ανύπαρκτη προστασία της παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου από το σάπιο εχθρικό κράτος, η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο.

Καμία επιδότηση δεν αρκεί για να λύσει τα παραπάνω προβλήματα. Πόσο μάλλον που, όπως διαχρονικά προειδοποιούσε το ΚΚΕ και αποδεικνύεται περίτρανα πια, οι επιδοτήσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (της ΚΑΠ) της ΕΕ, την οποία όλα τα κόμματα προσκυνούν, βασικό στόχο έχουν, να κρατούν σε εξευτελιστικά επίπεδα τις τιμές παραγωγού, προς όφελος των εμποροβιομηχάνων.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η κυβέρνηση άφησε κι από πάνω τους κτηνοτρόφους στο έλεος των ζωονόσων, με τον τρόπο που επέλεξε -πάλι στο πλαίσιο της ΚΑΠ της ΕΕ- να τις διαχειριστεί. Επί δεκαπέντε μήνες το μόνο που κάνει είναι να θανατώνει τα μολυσμένα κοπάδια και να επικαλείται την “ατομική ευθύνη” των κτηνοτρόφων για την τήρηση όλων των υπόλοιπων μέτρων. Γιατί το κάνει αυτό; Γιατί ως μοναδικό της κριτήριο έχει να μη διαταραχθεί η κερδοφορία των μεγαλοεξαγωγέων της φέτας!

Γι’ αυτό και μέχρι σήμερα, αρνείται επίμονα τον εμβολιασμό κατά της ευλογιάς, που θα μπορούσε να συμβάλει στον δραστικό περιορισμό των θανατώσεων.

Να γιατί ο αγώνας των αγροτοκτηνοτρόφων είναι 100% δίκαιος! Να γιατί βρίσκει στήριξη και αλληλεγγύη από τους εργαζόμενους και τα σωματεία τους, από όλον τον λαό. Πάνω από όλα, βρίσκει στήριξη, επειδή αφορά συνολικά τον λαό και την ανάγκη του να απολαμβάνει φθηνά και ποιοτικά τρόφιμα. Γιατί το υπέρογκο κόστος παραγωγής στο χωράφι, μεταφράζεται σε υψηλές τιμές στο ράφι. Γιατί οι ίδιοι βιομήχανοι και μεγαλέμποροι που τσακίζουν τους παραγωγούς, αδειάζουν και τις τσέπες των εργαζομένων στις πόλεις, όταν πάνε να αγοράσουν τα απαραίτητα.

Φίλες και φίλοι,

συντρόφισσες και σύντροφοι,

Συνολικά, όλα όσα βγάζουν τους αγρότες στον δρόμο δεν είναι απλά το αποτέλεσμα μιας κακοδιαχείρισης ή κάποιων ατασθαλιών, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και τέτοια.

Είναι το αποτέλεσμα και ταυτόχρονα η άλλη όψη, της συνειδητής πολιτικής στήριξης του κεφαλαίου, από την κυβέρνηση της ΝΔ, την ΕΕ και τα άλλα κόμματα που ορκίζονται σε αυτόν τον δρόμο εξέλιξης. Γι' αυτό, την ώρα που οι κτηνοτρόφοι κολυμπάνε στα χρέη, οι σουπερμαρκετάδες κολυμπάνε στα κέρδη, με τους τζίρους τους να ξεπερνάνε μόνο το 2024 τα 13 δισ. Ευρώ! Οι τράπεζες, που τους περνάνε θηλιά με τοκογλυφικά επιτόκια και χρεώσεις, σπάνε ρεκόρ κερδοφορίας, απολαμβάνοντας “αναβολή” στους φόρους μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία!

Το κόστος παραγωγής που βάζει θηλιά σε εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες, στην άλλη άκρη, έχει τους ομίλους των πετρελαιάδων και της Ενέργειας, που βλέπουν κι αυτοί για άλλη μια χρονιά τα κέρδη τους να εκτοξεύονται!

Όταν όμως οι βιοπαλαιστές αγρότες ζητούν κατώτατες εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα τους, η κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της απαντούν ότι “αυτά δεν γίνονται”, ότι “δεν λειτουργεί έτσι η οικονομία” και ότι “η επιχειρηματικότητα έχει ρίσκο”.

Για τα κοράκια όμως των ΑΠΕ, έχουν εξασφαλίσει εγγυημένες τιμές κι έτσι οι αγρότες και όλος ο λαός χρυσοπληρώνουν το ρεύμα, ακόμα και όταν η χονδρική τιμή του γίνεται αρνητική και ηλεκτρική ενέργεια πετιέται “στα σκουπίδια”.

Για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους δεν “υπάρχει σάλιο” για αφορολόγητο πετρέλαιο, αλλά για τους εφοπλιστές αυτό είναι προ πολλού “δεδομένο” ενώ η κυβέρνηση έχει εγγράψει άλλα 300 εκατ. στον νέο προϋπολογισμό, για να “πρασινίσουν” τον στόλο τους...

Όταν πρόκειται για τους δυσβάσταχτους έμμεσους φόρους που πληρώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά, το κρατικό ταμείο είναι πάντα “μείον” αλλά η κυβέρνηση με τον νέο προϋπολογισμό φοροαπαλλάσσει πλήρως τα μονοπώλια του πολέμου!

Και, βέβαια, οι αγρότες συνεχίζουν να πληρώνουν και τον “πόλεμο των κυρώσεων”, στον οποίο συμμετέχει και η χώρα μας. Αυτό είναι το πολιτικό σχέδιο που υλοποιεί η κυβέρνηση, αυτό στηρίζουν και όλα τα υπόλοιπα κόμματα του συστήματος, που τώρα παριστάνουν τους φίλους των αγροτών.

Αυτήν την πολιτική χρειάζεται να στοχεύσει ακόμα πιο αποφασιστικά και μαχητικά ο δίκαιος αγώνας των αγροτών. Πόσο μάλλον, που σε όλα τα παραπάνω, έρχεται να προστεθεί και η πολεμική προετοιμασία της σάπιας ΕΕ, η οποία εκτός των άλλων δεινών που επιφέρει στους λαούς, αφαιρεί κονδύλια από την ενίσχυση των αγροτοκτηνοτρόφων και τα κατευθύνει στην πολεμική βιομηχανία, συνολικά στην οικονομία του πολέμου.

Καλούν τον λαό να θυσιάσει την κάλυψη των αναγκών του, να προετοιμαστεί να θυσιάσει ακόμα και τα παιδιά του αύριο στα πεδία της μάχης, όπως λένε, πλέον, ανοιχτά υπουργοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι σε όλη την ΕΕ, για να λύσουν οι ιμπεριαλιστές τις διαφορές τους στη διεκδίκηση των εδαφών, των σφαιρών επιρροής, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των δρόμων μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων, για να πετύχουν μια προσωρινή αναζωογόνηση της καπιταλιστικής οικονομίας, μήπως και καταφέρουν να μεταθέσουν λίγο χρονικά την επόμενη καπιταλιστική οικονομική κρίση, που αναπόφευκτα θα έρθει.

Σε αυτό το πλαίσιο, ολόκληρη η Θεσσαλία έχει μετατραπεί σε κόμβο στρατιωτικών και πολεμικών βιομηχανικών σχεδιασμών. Η Λάρισα αποτελεί το νευραλγικό κέντρο του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα. Στην 110 Πτέρυγα Μάχης εδρεύουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη των ΗΠΑ, τα οποία συμμετέχουν σε αποστολές κατασκοπείας και επιθέσεων σε Βαλκάνια, Μαύρη Θάλασσα και Μέση Ανατολή.

Τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εμπλοκή της Λάρισας φτάνει μέχρι και την Ερυθρά Θάλασσα, 3,5 χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, καθώς εδώ, στην 1η Στρατιά, βρίσκεται το επιχειρησιακό στρατηγείο της ευρωενωσιακής πολεμικής αποστολής “Aspides”.

Αντίστοιχα και στη Μαγνησία, στο στρατόπεδο “Γεωργούλα” στον Βόλο, διαμένουν Αμερικανοί στρατιώτες, ενώ το λιμάνι του Βόλου το εκμεταλλεύονται οι Αμερικανοί για διεκπεραιώσεις στρατιωτικών τους φορτίων και πολεμοφοδίων ενώ προωθούνται και νέα σχέδια για την κατασκευή μονάδας αμερικάνικου LNG στον Παγασητικό, βάζοντας την περιοχή στο «μάτι του κυκλώνα» των ενεργειακών ανταγωνισμών.

Ταυτόχρονα, έχουμε τις γνωστές “εμβληματικές επενδύσεις” της πολεμικής βιομηχανίας στην περιοχή με ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων και τριπλοβάρδιες στα εργοστάσια του μεγαλοκαπιταλιστή, ο οποίος μάς ενημέρωσε πρόσφατα ότι “δεν είναι η εποχή που μιλάνε ο Μπαχ και το Μπετόβεν, αλλά τα όπλα”!Προφανώς, επειδή κατασκευάζει όπλα και όχι δίσκους μουσικής και κερδίζει αμύθητα κέρδη από αυτά, όσο οι λαοί σκοτώνονται.

Έχουμε εμπλοκή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην παραγωγή οπλικών συστημάτων. Καθώς, επίσης, και ένα ολόκληρο δίκτυο εταιρειών, πιστοποιημένων συνεργατών του ΝΑΤΟ, που μπορούν να αναλάβουν την κατασκευή πολεμικών όπλων και εγκαταστάσεων, τη συντήρηση αλλά και τη μεταφορά προσωπικού κλπ.

Όλα αυτά, μετατρέπουν την περιοχή της Θεσσαλίας και το λιμάνι του Βόλου σε πολεμικό ορμητήριο και ταυτόχρονα σε στόχο αντιποίνων από τα αντίπαλα ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα. Με τους εργαζόμενους και επιστήμονες στις βιομηχανίες παραγωγής πολεμικού υλικού να είναι βασικός στόχος.

Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα του πολέμου στην Ουκρανία, με χτυπήματα τέτοιων εγκαταστάσεων. Γι’ αυτό και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση όλα αυτά να γίνουν αποδεκτά από τον λαό της περιοχής ως δεδομένα.

Καμία βάση να μη δώσει στις υποσχέσεις τους, ότι από όλη αυτή την κατάσταση, μπορεί δήθεν να προκύψει κοινό όφελος. Άλλωστε, τη ΝΑΤΟική “ασφάλεια” που τάζουν, την έζησε μόλις πρόπερσι ο λαός, όταν οι βόμβες έσκαγαν από την πυρκαγιά στη Νέα Αγχίαλο και τα “συμμαχικά” κομβόι των πυρομαχικών πέρναγαν μέσα από κατοικημένες περιοχές, όπως στον Τύρναβο.

Όπως επίσης, δεν πρέπει να γίνει αποδεκτό, ότι ο λαός θα πληρώνει 30 δις ευρώ τα επόμενα χρόνια για εξοπλισμούς που δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα της χώρας, την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της.

Το είπε άλλωστε ξεκάθαρα ο υπουργός Άμυνας, παρουσιάζοντας το δήθεν νέο αμυντικό δόγμα για το Αιγαίο, που στην πραγματικότητα είναι “δόγμα” της βαθύτερης εμπλοκής των Ενόπλων Δυνάμεων στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και πολέμους. “Οι καινούργιες φρεγάτες, τα καινούργια πλοία είναι πάρα πολύ ακριβά εργαλεία για να μένουν περιορισμένα σε μια στενή θάλασσα όπως το Αιγαίο”, είπε επί λέξει. Στείλτε τες λοιπόν, κ. Δένδια, κι αυτές, μαζί με πλήρωμά τους, στην Ερυθρά Θάλασσα, τον Ινδοειρηνικό και όπου αλλού συγκρούεται το ευρωατλαντικό στρατόπεδο με τους αντιπάλους του, όπου έχει “ζωτικά συμφέροντα” η ελληνική άρχουσα τάξη, που υπηρετείτε.

Αυτούς τους εξοπλισμούς, με αυτόν τον προορισμό, υπερψήφισαν πριν από έναν χρόνο, στο πλαίσιο του φετινού κρατικού προϋπολογισμού, όχι μόνο η ΝΔ, αλλά και οι περιβόητες αυτοονομαζόμενες δήθεν “προοδευτικές δυνάμεις”! -τρομάρα τους- το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, Όπως και ο γιαλατζί “αντισυστημικός” -τρομάρα του κι αυτού- Βελόπουλος! Και μάλλον ετοιμάζονται να τις ψηφίσουν ξανά σε λίγες μέρες από τώρα, στο πλαίσιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026.

Την ίδια στιγμή, αυτό που πράγματι αφορά, αλλά με αρνητικό τρόπο, τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, είναι οι επώδυνες διευθετήσεις που ετοιμάζονται στο Αιγαίο, με τη “σφραγίδα” των ΗΠΑ. Τις περιέγραψε και ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, που μίλησε για μια “νέα περιφερειακή τάξη πραγμάτων” στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο, για να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι ενεργειακές και άλλες μπίζνες, στις οποίες εμπλέκονται ενεργά αμερικανικοί κολοσσοί.

Τόσο κράτησε και αυτός ο μύθος της κυβέρνησης και των υπολοίπων του ευρωατλαντικού τόξου, περί δήθεν κατοχύρωσης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων από την παρουσία των αμερικάνικων μονοπωλίων. Τόση αξία έχουν για τον λαό τα παραμύθια τους γενικώς.

Εμείς επιμένουμε ότι οι εργαζόμενοι, ο λαός, η νεολαία μπορούν να βάλουν τη σφραγίδα τους στις εξελίξεις, δυναμώνοντας τον αγώνα για απεμπλοκή της χώρας από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς. Για να κλείσουν όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις στην Ελλάδα, να επιστρέψουν όλες οι μονάδες, οι φαντάροι και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων από ξένες αποστολές.

Διέξοδος από αυτόν τον φαύλο κύκλο υπάρχει και βρίσκεται στη σύγκρουση με το κεφάλαιο, το κράτος και την εξουσία του. Για αποδέσμευση της Ελλάδας από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, με τον λαό στο τιμόνι της εξουσίας και τις σύγχρονες ανάγκες του οδηγό στην οργάνωση της οικονομίας. Για την πραγματική λαϊκή ευημερία και την ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και αμοιβαίου οφέλους με όλους τους γείτονες λαούς.

Φίλες και φίλοι,

συντρόφισσες και σύντροφοι,

Είναι ολοφάνερο ότι δυναμώνει στον λαό η δυσαρέσκεια, η οργή για τις συνέπειες που έχει στη ζωή του η πολιτική υπέρ του κεφαλαίου που υλοποιεί με φανατισμό και προσήλωση εδώ και 6,5 χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Κι όσο πιο πολύ δυναμώνει αυτή η δυσαρέσκεια, όσο αναπτύσσονται δυναμικοί αγώνες, τόσο το σύστημα, τα κόμματά του και όλοι οι μηχανισμοί του, θα παίρνουν τα μέτρα τους για να μην εξελιχθούν σε συνολική και συνειδητή αμφισβήτηση της κυρίαρχης πολιτικής, του κράτους και της εξουσίας των εκμεταλλευτών του μόχθου του λαού. Γιατί αυτό είναι το μόνο που φοβούνται πραγματικά.

Έτσι εξηγείται και η αγωνία διάφορων κύκλων για να “αποκατασταθεί η ισορροπία του πολιτικού συστήματος”, όπως λένε με την διαμόρφωση ενός δεύτερου συστημικού πόλου, που θα μπορέσει να απορροφήσει αυτή τη δυσαρέσκεια, αλλά και να λειτουργήσει ως αξιόπιστη κυβερνητική εναλλακτική για το κεφάλαιο, όταν κριθεί ότι είναι ώρα ο κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ να “κάτσουν στον πάγκο”.

Αυτό προσπαθεί εδώ και καιρό να κάνει το ΠΑΣΟΚ, αλλά η “κολλημένη βελόνα” των δημοσκοπήσεων, για την οποία γίνεται λόγος, είναι το αποτέλεσμα της απόλυτης ταύτισής του με τις στρατηγικές επιλογές που υπηρετεί και η ΝΔ. Μια ταύτιση που το οδηγεί να πανηγυρίζει για τις νομοθετικές της πρωτοβουλίες και να διεκδικεί την πατρότητά τους, όπως για το νομοσχέδιο που έρχεται για τα εργασιακά ή για το εθνικό απολυτήριο.

Αυτή την ισορροπία, δήλωσε ότι επιδιώκει να αποκαταστήσει και ο κ. Τσίπρας, στην παρουσίαση του περιβόητου βιβλίου του, όπου ουσιαστικά προανήγγειλε τη δημιουργία ενός δήθεν νέου κόμματος, φτιαγμένου όμως από τα ίδια παλιά και φθαρμένα υλικά, τις σοσιαλδημοκρατικές αυταπάτες για έναν “ανθρώπινο και δημοκρατικό καπιταλισμό”, που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν ξανά και ξανά στη χώρα μας και διεθνώς, φέρνοντας μόνο απογοήτευση και συντηρητική αναδίπλωση.

Μίλησε αρκετά ο κ. Τσίπρας για την “αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος”, λες και είναι κάποιος εξωτερικός σχολιαστής και όχι βασικό μέρος αυτής της αναξιοπιστίας. Λες και δεν εμπορεύτηκε τις ελπίδες χιλιάδων λαϊκών ανθρώπων, που προσδοκούσαν σε μια βελτίωση της ζωής τους, για να κάνει τη βρώμικη δουλειά του συστήματος και να στρώσει με ροδοπέταλα τον δρόμο για την επέλαση του Μητσοτάκη. Λες και δεν ηγήθηκε για άλλα 4 χρόνια μιας βολικής αξιωματικής αντιπολίτευσης, που ψήφιζε τους μισούς νόμους της ΝΔ, έδινε στήριξη σε όλες τις κομβικές επιλογές της.

Σε αυτό το εμπόριο ελπίδας, σε αυτή την εξαπάτηση, είχε για συνεργούς και αυτούς που αποχώρησαν αργότερα και έφτιαξαν έναν σωρό προσωποπαγή κόμματα, τα οποία καλλιεργούν ουσιαστικά τις ίδιες αυταπάτες που χρεοκόπησαν το 2015 και αυτούς που έτρεξαν να πιάσουν θέση επετηρίδας στο νέο κόμμα και τους έστειλε να κάτσουν στον εξώστη…

Είπε, όμως και κάτι ακόμα ο κ. Τσίπρας, προσπαθώντας να πουλήσει, μαζί με το βιβλίο του, και τον εαυτό του ως χρήσιμο στο κεφάλαιο. Είπε ότι “η κυβέρνηση της ΝΔ δεν έχει αντίπαλο”! Και το είπε αυτό τη στιγμή που η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης είναι καταφανώς στριμωγμένοι και πανικόβλητοι από τον μεγαλειώδη αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων.

Από την άλλη, δεν τους είδαμε να ανησυχούν και τόσο από την επιστροφή Τσίπρα…Μάλλον το αντίθετο θα έλεγε κανείς…

Αυτή είναι η μεγάλη αξιακή διαφορά όσων θέλουν τον λαό πρωταγωνιστή των εξελίξεων, να παίρνει τη ζωή του στα χέρια του και όσων τον θέλουν στην αναμονή, να επιλέγει κάθε 4 χρόνια ανάμεσα σε επίδοξους σωτήρες. Όσων θέλουν τον λαό να αναζητά και να παλεύει για τον πραγματικό νέο… Και όσων σερβίρουν παλιές συνταγές με νέο περιτύλιγμα.

Η διαφορά όσων είναι δίπλα στον λαό και τους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης και όσων τους ενδιαφέρει μόνο η δική τους πολιτική επιβίωση και μιλούν για “αυτοοργάνωση του λαού”, μόνο και μόνο για να κρύψουν ότι στις μαζικές λαϊκές οργανώσεις και διαδικασίες είναι παντελώς απόντες.

Το ΚΚΕ θέλει τον λαό πραγματικά πρωταγωνιστή των εξελίξεων, γι’ αυτό και λέμε ότι η κλιμάκωση της πάλης είναι σήμερα μονόδρομος. Ότι αυτή θα γίνεται πιο αποτελεσματική και θα ανοίγει ελπιδοφόρους δρόμους, όσο στο στόχαστρο μπαίνουν μαζικά οι βαθύτερες αιτίες για τα δεινά των εργαζομένων, των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων, της νεολαίας, όσο δυναμώνει και αποκτά αντικαπιταλιστική στόχευση η συμμαχία τους. Όσο περισσότερο ξεκόβουν από τα κόμματα και την πολιτική που τους τσακίζει, σε όλες τις εκδοχές της, δείχνοντας εμπιστοσύνη στη δύναμη του οργανωμένου αγώνα.

Αυτός είναι ο δρόμος που προτείνει το ΚΚΕ, στον οποίο η απαλλαγή του αγρότη από τα βιομηχανικά, τραπεζικά, εμπορικά μονοπώλια, συνδυάζεται με αναβάθμιση της εργασίας στην αγροτική παραγωγή, της ποιότητας ζωής, με ελεύθερο χρόνο. Είναι ο δρόμος των εθελοντικών παραγωγικών συνεταιρισμών, ο οποίος δίνει οριστικά τέλος στο βάσανο της επιβίωσης, που σήμερα αποτελεί ατομική υπόθεση για τον βιοπαλαιστή αγρότη και όχι κοινωνική υπόθεση και ευθύνη.

Το ΚΚΕ τεκμηριώνει στο Πρόγραμμά του ότι μπορεί να ζήσει πολύ καλύτερα ο λαός με βάση τις δυνατότητες του σήμερα. Γιατί ο κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός της κοινωνικής παραγωγής, η κοινωνική ιδιοκτησία, με την εργατική τάξη, τον λαό πραγματικά στην εξουσία, δηλαδή ο σοσιαλισμός, θα εξασφαλίσει στους παραγωγούς:

- Πολύ χαμηλές τιμές για πρώτες ύλες, δωρεάν επιστημονική και τεχνική στήριξη από εξειδικευμένους γεωπόνους και κτηνιάτρους, πρόσβαση σε σύγχρονο εξοπλισμό, προστασία από φυσικές καταστροφές, εγγυημένες τιμές και εγγυημένη απορρόφηση της παραγωγής από το κράτος, καταργώντας τους εμπόρους-μεσάζοντες και τις καπιταλιστικές αλυσίδες σούπερ μάρκες που κερδοσκοπούν σήμερα σε βάρος του αγρότη, του κτηνοτρόφου και του καταναλωτή.

- Θα εξασφαλίσει αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν υγεία και παιδεία για τον αγρότη και την οικογένειά του, θα του εξασφαλίσει τις απαραίτητες υποδομές, όπως αρδευτικά έργα, δρόμους, κέντρα μεταποίησης, λιμάνια με βάση τον σχεδιασμό για την ανάπτυξη της παραγωγής σε όλη την επικράτεια.

Η διέξοδος στα σημερινά πιεστικά προβλήματα μπορεί να δοθεί μέσα από τη συμμαχία εργατών, αγροτών, αυτοαπασχολουμένων ΕΒΕ με ανατροπή του καπιταλισμού, εξασφαλίζοντας σε όλο τον λαό μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς ιμπεριαλιστικούς πολέμους, με αξιοπρέπεια, κοινωνική ευημερία, όπως αρμόζει στον 21ο αιώνα.

Γι’ αυτό βαδίζουμε προς το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ, με την ορμή της υπερεκατοντάχρονης ιστορίας μας, με τη φλόγα των αγώνων στους οποίους θέλουμε να είμαστε μπροστάρηδες, με την αισιοδοξία της επαναστατικής μας θεωρίας. Για να φτιάξουμε ένα Κόμμα που θα είναι πραγματικά “παντός καιρού”, προετοιμασμένο για όλα τα ενδεχόμενα και τις δοκιμασίες, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας για τον Σοσιαλισμό».