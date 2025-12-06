Όσα ανέφερε αναλυτικά ο γγ του ΚΚΕ.

Στο μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας βρέθηκε το Σάββατο ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Θεσσαλία, εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξη του κόμματος στις κινητοποιήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Στην αντιπροσωπεία του ΚΚΕ συμμετείχαν, επίσης, οι Κύριλλος Παπασταύρου και Ελένη Μπέλλου, μέλη του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, η Μαρία Γαβαλά, μέλος της Γραμματείας της ΚΕ και Γραμματέας της Επιτροπής Περιοχής Θεσσαλίας, οι Γιώργος Λαμπρούλης και Βασίλης Μεταξάς, βουλευτές του ΚΚΕ, καθώς και άλλα μέλη της ΚΕ του ΚΚΕ.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι, καθώς και μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου του επιφύλαξαν θερμή υποδοχή, αναγνωρίζοντας ότι το ΚΚΕ είναι μαζί τους στον αγώνα για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους. Τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ υποδέχτηκαν εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου οι Γιώργος Καραϊσκος και Ρίζος Μαρούδας και στη συνέχεια απηύθυνε χαιρετισμό στους αγρότες και κτηνοτρόφους που βρίσκονται στο μπλόκο:

«Νομίζω είναι περιττό να πω ότι βρισκόμαστε εδώ, εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, μαζί με μέλη του Πολιτικού Γραφείου, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και βουλευτές του Κόμματος από τη Θεσσαλία, για να στηρίξουμε και να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας. Να το θεωρείτε δεδομένο.

Εμείς στηρίζουμε τον αγώνα σας, χωρίς ναι μεν αλλά, χωρίς αστερίσκους. Στηρίζουμε τα αιτήματά σας, το δίκιο σας, στηρίζουμε τις μορφές πάλης που εσείς αποφασίζετε μέσα από συλλογικές διαδικασίες. Γιατί όντως ο κόμπος έφτασε στο χτένι, δεν πάει άλλο. Ήδη το κόστος παραγωγής -είναι γνωστό- είναι τεράστιο σε όλα τα προϊόντα είτε είναι βαμβάκι είτε είναι στάρια είτε άλλα προϊόντα. Οι τιμές είναι εξευτελιστικές, δεν μπορεί να επιβιώσει ο αγρότης στη γη του, να παράγει, δεν μπορεί ο κτηνοτρόφος να έχει τα προϊόντα, ούτε καν αυτά που είχε στο παρελθόν. Και βεβαίως για όλα αυτά φταίει αυτό το σύστημα, που είναι ο καπιταλισμός, φταίει η Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ.

Φταίνε αυτοί που έχουν την εξουσία, που κυβερνούν αυτόν τον τόπο και μαραζώνουν τον Έλληνα αγρότη ο οποίος δίνει τα πάντα για να κρατηθεί στη γη του, για να έχει το κοπάδι του, για να μπορεί να παράγει ποιοτικά και ποσοτικά προϊόντα που τελικά καταλήγουν στο ράφι, στο σούπερ μάρκετ, μέσα από τους βιομηχάνους, τους εμπόρους, όλους αυτούς που πίνουν το αίμα και τον ιδρώτα του αγρότη, πανάκριβα για τον ελληνικό λαό, για να τα πληρώνει ο εργάτης, ο υπάλληλος, ο αυτοαπασχολούμενος, η λαϊκή οικογένεια στα ράφια των πολυκαταστημάτων. Γι’ αυτούς δουλεύουν όλοι αυτοί.

Η πολιτική της ΕΕ, η πολιτική των κυβερνήσεων, οι επιδοτήσεις και τα προγράμματά τους είναι για τους λίγους, για τους βιομηχάνους, για τους τραπεζίτες, για τους μεγαλεμπόρους. Την ίδια ώρα ο Έλληνας αγρότης έρχεται να βιώσει τη μια καταστροφή μετά την άλλη. Έτσι είχαμε εδώ στη Θεσσαλία και τον Daniel, που καταστράφηκε μεγάλη παραγωγή, καλλιέργειες, καταστράφηκε κτηνοτροφική παραγωγή. Προσπάθησαν να βρουν ξανά τα ζώα τους, να ανασυστήσουν το ζωικό κεφάλαιο οι κτηνοτρόφοι και βρέθηκαν μετά με την πανώλη πρώτα, μετά με την ευλογιά, χωρίς δυνατότητα εμβολιασμού -κάτι που υπήρχε τη δεκαετία, όπως θυμάστε, του 1990 πριν απαγορευτεί από την ΚΑΠ και την ΕΕ. Αναγκάζονται τώρα και σφάζουν τα ζώα, καταστρέφουν ζωικό κεφάλαιο, δε μπορεί να επιβιώσει ο Έλληνας κτηνοτρόφος. Αλλά σε όλες τις καλλιέργειες είναι το ίδιο, το ίδιο και στα δέντρα, είτε μήλα είναι αυτά είτε πορτοκάλια, είτε κάστανα, είτε έχουν παραγωγή οι αγρότες είτε δεν έχουν. Τη χρονιά που έχουν καλή παραγωγή μειώνονται οι τιμές, είναι εξευτελιστικές, δεν έχει στοιχειώδες κέρδος για να μπορεί να επιβιώσει και να συνεχίσει να καλλιεργεί ο Έλληνας αγρότης. Κι όταν χτυπήσει η καταστροφή η τιμή ανεβαίνει, γιατί το προϊόν είναι λιγοστό. Όμως... ο αγρότης δεν έχει προϊόν να πουλήσει στην ακριβή τιμή και έτσι μένει χωρίς οτιδήποτε για να μπορέσει να επιβιώσει.

Είναι γνωστά ζητήματα, τα ξέρετε. Τα ξέρουμε κι εμείς, τα ξέρει ο ελληνικός λαός γι’ αυτό είναι στο πλευρό σας. Γι’ αυτό δε λειτουργεί ο κοινωνικός αυτοματισμός που προσπαθεί να επιβάλει η κυβέρνηση, επιβάλλοντας ταυτόχρονα και την καταστολή, ποινικές, δικαστικές διώξεις. Και κρατάτε μικρό καλάθι για όσους μιλάνε, για παράδειγμα, ότι φταίει η πρωτογενής παραγωγή. Η κυβέρνηση προωθεί την πρωτογενή παραγωγή, μόνο που την προωθεί για τα συμφέροντα των λίγων, τα συμφέροντα των βιομηχάνων, των μεγαλεμπόρων, των μεσαζόντων. Για αυτούς δουλεύει, εκεί πάνε τα κέρδη, εκεί πάνε και οι επιδοτήσεις, εκεί πάει και το ζεστό χρήμα. Δεν ενδιαφέρεται για τον Έλληνα αγρότη, δηλαδή για την παραγωγή, ώστε να επιβιώσει και να αναπτυχθεί η παραγωγή σε όφελος συνολικά του ελληνικού λαού. Και κρατάτε επίσης και μικρό καλάθι για αυτούς που μιλάνε, τους διάφορους πολιτικάντηδες, ότι δήθεν υπάρχει κάποιο νέο παραγωγικό μοντέλο ή ότι φταίει το παραγωγικό μοντέλο.

Το παραγωγικό μοντέλο που αυτοί θέλουν, οδηγεί τον αγρότη συνέχεια, για να πάρει ένα πρόγραμμα από την ΕΕ, να χρεώνεται στις τράπεζες, τον οδηγεί, για να έχει ένα μέσο για να πάει να κάνει μια υποδομή ακόμα και ένα τρακτέρ, να χρεώνεται με δάνεια απ’ την τράπεζα, την ίδια ώρα που υπάρχουν εξευτελιστικές τιμές και δε βγαίνει. Και βεβαίως τα χρέη παραμένουν και διογκώνονται συνεχώς και του βάζουν συνεχώς τη θηλιά στο λαιμό.

Αυτά είναι τα προβλήματα που πρέπει να δούμε κατάματα. Η πρόταση του ΚΚΕ είναι ξεκάθαρη: Λέμε καθαρά ότι στηρίζουμε αυτά τα αιτήματα. Στηρίζουμε τη νίκη αυτού του αγώνα, που θα γίνει μόνο από την επιμονή, την μαζικότητα, την αποφασιστικότητα που θα δείξετε εσείς σ’ αυτόν τον αγώνα των μπλόκων: Για να μειωθεί το κόστος παραγωγής, για αφορολόγητο πετρέλαιο, για κατάργηση του ΦΠΑ σε εφόδια, σε μέσα, για πλαφόν στο ρεύμα, για να μην υπάρχουν αυτές οι εξευτελιστικές τιμές αλλά να υπάρχουν εγγυημένες τιμές, να υπάρχει κούρεμα χρεών, να υπάρχει αναπλήρωση του εισοδήματος.

Να αποδοθούν όλες οι αποζημιώσεις, όλα αυτά που σας χρωστάνε, τα χρωστούμενα στον Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφο και βεβαίως, στο 100% να δοθούν οι αποζημιώσεις για τις καταστροφές από φυσικές καταστροφές που υπάρχουν. Να αντιμετωπιστεί άμεσα το ζήτημα της ευλογίας και με εμβολιασμό, να γίνει άμεσα αυτό.

Βεβαίως, να αναπληρωθεί όλο αυτό το ζωικό κεφάλαιο όχι με χρήματα από τον ίδιο τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, αλλά με ευθύνη του ελληνικού κράτους, με ευθύνη επίσης των διαφόρων ιθυνόντων εκεί στην ΕΕ. Από κει και πέρα, να σταματήσει κάθε δίωξη, κάθε ποινική δικαστική δίωξη.

Όλα αυτά μαζί με άλλα αιτήματα που έχετε θα τα παλεύουμε καθημερινά, θα είμαστε δίπλα σας. Έχουμε κάνει επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό, δεν ξέρουμε αν θα τολμήσει να έρθει στη Βουλή να απαντήσει. Την έχουμε κάνει ως Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ για να πιέσουμε και απ’ αυτό το μετερίζι. Το κύριο όμως είναι ο αγώνας εδώ και εμείς σας λέμε καθαρά: Θα παλέψουμε για τη νίκη αυτού του αγώνα, για την

ικανοποίηση μέρους ή του συνόλου των συγκεκριμένων αιτημάτων γι’ αυτή την περίοδο, που μπορεί να σας δώσουν μια ανακούφιση. Αλλά ο αγώνας δεν τελειώνει, το πρόβλημα δεν τελειώνει, γιατί θα σας τα πάρουν ξανά με χίλιους δυο τρόπους. Το έχουμε ζήσει αυτό δεκαετίες, το έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια. Ο αγώνας αυτός πρέπει να συνεχιστεί και να πάει μέχρι τέλους.

Απ’ αυτή τη σκοπιά εμείς σας λέμε ξεκάθαρα ότι η πρόταση του ΚΚΕ είναι η λύση. Χρειάζεται ένα άλλο κοινωνικό σύστημα, αυτό σάπισε. Η διαφθορά του καπιταλισμού, η εκμετάλλευση, η βαρβαρότητα που υπάρχει σήμερα δεν έχει προηγούμενο. Θα πρέπει να τελειώσουμε με αυτό το σύστημα, θα πρέπει να τελειώσουμε με αυτές τις κυβερνήσεις, με αυτή την εξουσία, την αστική καπιταλιστική εξουσία που εκμεταλλεύεται τον αγρότη, τον εργάτη, όλον τον ελληνικό λαό. Να ανοίξουμε τον δρόμο με κοινωνικοποιημένα τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, με παραγωγικό συνεταιρισμό για τον Έλληνα αγρότη, που να μπορεί να έχει και εγγυημένες τιμές, ώστε να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια, και εγγυημένη κατανομή και διανομή του προϊόντος να μπορεί να αποδίδει.

Και βεβαίως, να έχει από το κράτος στήριξη με γεωπόνους, με κτηνιάτρους, να έχει άλλα μέσα, υποδομές που είναι ευθύνη του κράτους να τις κάνει, όπως αρδευτικά έργα, όπως επαρχιακές ή και κεντρικές οδούς για να εξυπηρετείται ο Έλληνας αγρότης στην ύπαιθρο. Να υπάρχει δημόσιο δωρεάν σύστημα Υγείας, Παιδείας, Κοινωνικής Ασφάλισης, έτσι ώστε να μπορεί να μένει στο χωριό του, να φτιάχνει την οικογένεια του, να αναπτύσσει την παραγωγή εκεί και να ζει με αξιοπρέπεια τον 21ο αιώνα.

Όλα αυτά όμως προϋποθέτουν άλλη εξουσία, κι αυτό επίσης είναι ζήτημα που πρέπει να αρχίσετε και μεταξύ σας να το συζητάτε από τώρα, για το πώς θα πάμε εκεί. Δεν θα πάμε μόνο μέσα από κάποιες ερωτήσεις, επερωτήσεις στη Βουλή, που αποκαλύπτουν φυσικά όλη αυτή τη σαπίλα, όλη αυτή την εκμετάλλευση, όλη αυτή την βαρβαρότητα πλατιά στον ελληνικό λαό. Αλλά θα πάμε μέσα από μαζικούς, ενωμένους, εργατικούς, αγροτικούς αγώνες. Κρατήστε σαν κόρη οφθαλμού την ενότητα σας, εσείς που είστε μες τη βιοπάλη, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι, οι ψαράδες, μαζί με την εργατική τάξη, τους υπάλληλους, τους εργαζόμενους των αστικών κέντρων των πόλεων, τους αυτοαπασχολούμενους, τις γυναίκες, τους νέους και τις νέες, τους φοιτητές και τους μαθητές, τα παιδιά μας δηλαδή.

Και να φτιάξουμε ένα μεγάλο μέτωπο, μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία ενάντια σε όλα αυτά που μας καταπιέζουν. Μόνο έτσι θα δούμε άσπρη μέρα, μόνο έτσι δεν θα μας κοροϊδεύουν διάφοροι πολιτικοί αγύρτες που σας λένε “δίκαιος ο αγώνας των αγροτών, δίκιο έχετε στα αιτήματα, όμως ρε παιδιά… οι μορφές πάλης… δεν είναι τόσο σόι, κάπως λίγο πιο μαλακά να το δείτε… ανοίξτε τους δρόμους να μην υπάρχουν μπλόκα”. Όλοι αυτοί είναι υποκριτές και φαρισαίοι, είναι

πολιτικοί λωποδύτες, πρέπει να τους απομονώσετε.

Ο αγώνας πάει μαζί και με το αίτημα και με το σωστό περιεχόμενο πάλης και με τη σωστή διεκδίκηση και με την ενότητα και με την κοινωνική συμμαχία. Πάει μαζί και με τις μορφές πάλης, αρκεί συνειδητά να τις αποφασίζουν οι ίδιοι οι αγωνιστές στους δρόμους του αγώνα, στα μπλόκα του αγώνα, στις συνελεύσεις τους, παντού. Γεια σας καλή δύναμη να έχετε, καλή υγεία, κρατάτε γερά. Είμαστε στο πλευρό σας, όλος ο ελληνικός λαός είναι στο πλευρό σας».