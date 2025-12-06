Η εφημερίδα μιλάει για «Ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου από Φάμελλο-Χαρίτση».

Νωρίτερα του αναμενόμενου ήρθε η απάντηση του Σωκράτη Φάμελλου στον Αλέξη Τσίπρα, αν φυσικά τον εκφράζει το πρωτοσέλιδο της «Αυγής» της Κυριακής.

Η εφημερίδα μάλιστα μιλάει για «Ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου από Φάμελλο-Χαρίτση».

Δεν έχουμε στα χέρια μας την εφημερίδα για να γνωρίζουμε το ρεπορτάζ.

Πληροφορίες λένε πως το πρωτοσέλιδο στηρίζεται και σε άρθρο του υπευθύνου για τα κομματικά μέσα και μέλους της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Μπουλέκου.

Αναμένουμε τις λεπτομέρειες για να σας ενημερώσουμε πληρέστερα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΥΓ: Απ΄ ότι, πάντως, γνωρίζουμε ο Αλέξης Χαρίτσης παραμένει στη θέση του για «Λαϊκό Μέτωπο» και όχι για ανασύνθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ και μικρό συνασπισμό. Αναμένουμε όμως την κυκλοφορία της εφημερίδας.

Β.Σκ.