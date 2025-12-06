Αναλυτικά όσα αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Στην ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αναφέρθηκε με σχόλιό του το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Όπως αναφέρεται: «Από τη σημερινή του ομιλία, ο κ. Μητσοτάκης ξέχασε να ενημερώσει τους πολίτες ότι το τέλος της ακρίβειας που υπόσχεται σε κάθε του συνέντευξη, δεν ήρθε ούτε αυτό τον μήνα. Αντιθέτως, οι τιμές στα τρόφιμα πήραν πάλι την ανηφόρα παρά τις βαρύγδουπες δεσμεύσεις για «χιλιάδες κωδικούς σε μείωση τιμής στο ράφι » και τα λογής «καλάθια». Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξαντλεί τις προοπτικές της χώρας. Η πολιτική αλλαγή είναι επιτακτική».

Αναλυτικά το σχόλιο του Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Η χώρα χρειάζεται έναν δυναμικό πρωτογενή τομέα, ο οποίος θα είναι «ατμομηχανή» ανάπτυξης για το μέλλον», υποσχέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός.

Προφανώς ξεχνά ότι βρίσκεται στον … 7ο χρόνο της διακυβέρνησης του και απωθεί από τη μνήμη του ότι:

- φέτος η κυβέρνηση του ήταν ευρωπαϊκή εξαίρεση αδυνατώντας να καταβάλλει στους αγρότες το 70% της Βασικής Ενίσχυσης. Έδωσε μόλις το 44% δηλαδή

- ουδέποτε εκπλήρωσε τη δέσμευση του για αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

- ο ΟΠΕΚΕΠΕ επί ημερών του τέθηκε υπό ευρωπαϊκή εποπτεία και πρόστιμο που θα προσεγγίσει το 1 δισεκατομμύριο θα φορτωθεί στις πλάτες των φορολογουμένων.

- Και απέτρεψε στην ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει δύο υπουργούς του για το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον έναν μάλιστα, τον κ. Βορίδη, τον «καίει» στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ο πρωθυπουργικός σύμβουλος Γ. Βάρρας.

