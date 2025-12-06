Νωρίτερα πληρώνονται και φέτος τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ.

Πλησιάζει η ημέρα που πληρώνονται τα επίδοματα ΟΠΕΚΑ.

Λόγω των αργιών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς- όπως έγινε και πέρσι- πληρώνονται νωρίτερα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Πριν τις 25 Δεκεμβρίου- με πιθανότερη ημερομηνία την 22η Δεκεμβρίου- όπως έχει γράψει ξανά το Dnews, θα καταβληθούν η έκτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21, το επίδομα ενοικίου, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα και τα επιδόματα στεγαστικής συνδρομής.

Τα επιδόματα που θα καταβληθούν τον Δεκέμβριο είναι:

Επίδομα Παιδιού: 498.799 δικαιούχοι

Επίδομα Στέγασης: 178.272 δικαιούχοι

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.660 δικαιούχοι

Αναπηρικά: 198.990 δικαιούχοι

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 529 δικαιούχοι

Επίδομα Ομογενών: 5.124 δικαιούχοι

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.768 δικαιούχοι

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.260 δικαιούχοι

Επίδομα Γέννησης: 9.245 δικαιούχοι

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 26 δικαιούχοι

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.101 δικαιούχοι

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.187 δικαιούχοι

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.