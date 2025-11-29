Λίγο πριν τα Χριστούγεννα θα πληρωθούν τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ.
Λόγω των αργιών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, εξετάζεται- όπως έγινε και πέρσι- να πληρωθούν νωρίτερα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.
Πριν τις 25 Δεκεμβρίου- με πιθανότερη ημερομηνία την 22η Δεκεμβρίου- όπως έχει γράψει ξανά το Dnews, θα καταβληθούν η έκτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21, το επίδομα ενοικίου, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα και τα επιδόματα στεγαστικής συνδρομής.
Τα επιδόματα που θα καταβληθούν τον Δεκέμβριο είναι:
- Επίδομα Παιδιού: 498.799 δικαιούχοι
- Επίδομα Στέγασης: 178.272 δικαιούχοι
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.660 δικαιούχοι
- Αναπηρικά: 198.990 δικαιούχοι
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 529 δικαιούχοι
- Επίδομα Ομογενών: 5.124 δικαιούχοι
- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.768 δικαιούχοι
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.260 δικαιούχοι
- Επίδομα Γέννησης: 9.245 δικαιούχοι
- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 26 δικαιούχοι
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.101 δικαιούχοι
- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.187 δικαιούχοι
Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.