Λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων θα καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews. Ειδικότερα λόγω των αργιών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς εξετάζεται όπως έγινε και πέρσι να πληρωθούν νωρίτερα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Ειδικότερα πριν τις 25 Δεκεμβρίου, με πιθανότερη ημερομηνία την 22η Δεκεμβρίου θα καταβληθούν η έκτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21, το επίδομα ενοικίου, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα και τα επιδόματα στεγαστικής συνδρομής.

Αναλυτικότερα θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Δεκέμβριο:

- Επίδομα Παιδιού: 498.799 δικαιούχοι

- Επίδομα Στέγασης: 178.272 δικαιούχοι

- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.660 δικαιούχοι

- Αναπηρικά: 198.990 δικαιούχοι

- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 529 δικαιούχοι

- Επίδομα Ομογενών: 5.124 δικαιούχοι

- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.768 δικαιούχοι

- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.260 δικαιούχοι

- Επίδομα Γέννησης: 9.245 δικαιούχοι

- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 26 δικαιούχοι

- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.101 δικαιούχοι

- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.187 δικαιούχοι

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Επίδομα παιδιού

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα https://www.idika.gr/ ή https://opeka.gr/ και με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2025 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι: η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,

η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί.

Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Ωφελούμενες ομάδες είναι:

α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό:

κάθε ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη.

Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται:

1) φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και

2) τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.

γ. Άστεγοι: τα άτομα που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας ή κάνουν χρήση Υπνωτηρίων που λειτουργούν στους Δήμους, δύναται να είναι δικαιούχοι του προγράμματος. Η διαπίστωση της έλλειψης στέγης δεν δύναται να τεκμηριωθεί μόνο μέσω του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Επίδομα γέννησης

Το επίδομα γέννησης αυξάνεται για κάθε παιδί που γεννιέται, αναλόγως του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων της οικογένειας , όπως αυτός διαμορφώνεται μετά τη γέννηση του παιδιού ως εξής:

1 τέκνο: 2.400

2 τέκνα: 2.700

3 τέκνα: 3.000

4 ή περισσότερα τέκνα: 3.500

Συνολικά η ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις.

Η πρώτη δόση χορηγείται τον επόμενο μήνα από τη γέννηση του παιδιού, εφόσον η αίτηση υποβληθεί και εγκριθεί μέσα στον μήνα της γέννησης και η δεύτερη δόση πέντε μήνες μετά από τον μήνα γέννησης του παιδιού.

Επίδομα στέγασης

Το ποσό του επιδόματος Στέγασης ορίζεται ως ακολούθως:

Για τον δικαιούχο: 70 ευρώ το μήνα

Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα.

Το ανήλικο παιδί προσμετράται ως ενήλικας τόσο στον υπολογισμό των εισοδηματικών κριτηρίων, όσο και στον υπολογισμό του εισοδήματος. Η κλιμάκωση που επιλέχθηκε, δίνει έμφαση στο παιδί, με προφανή στόχο να προωθηθεί η γεννητικότητα, ενώ ειδική μέριμνα υπάρχει για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα.

Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Ως ανώτατο όριο του Επιδόματος Στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Για τα μισθωτήρια στα οποία το ποσό του ενοικίου είναι μικρότερο των ανωτέρω ποσών, το ύψος του επιδόματος ανέρχεται έως του αντίστοιχου ποσού. Δεν γίνονται δεκτά μισθωτήρια με ποσό μικρότερο των 10 ευρώ.