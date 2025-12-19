H διαφορά ανάμεσα στις προσδοκίες και την πραγματικότητα, η αλλαγή ρουτίνας και η επαφή με την οικογένεια συνθέτουν το «στρες των γιορτών»

Οι γιορτές μπορεί να φαίνονται η πιο «μαγική» περίοδος του χρόνου, αλλά για πολλούς αποτελούν πηγή έντονου στρες και μεγαλχολίας.

Η εορταστική περίοδος φέρνει μαζί της μια σειρά από κοινωνικές και οικογενειακές υποχρεώσεις, όπως πάρτι, ταξίδια, δώρα για συγγενείς και φίλους, καθώς και την προσπάθεια να κρατηθούν οι παραδόσεις.

Όπως εξηγεί η ψυχολόγος Jessica Bodie, το λεγόμενο «στρες των γιορτών» προκύπτει κυρίως από τη διαφορά ανάμεσα στις προσδοκίες και την πραγματικότητα. Οι άνθρωποι συχνά υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους και υποτιμούν την οικονομική, ψυχολογική και σωματική επιβάρυνση που συνοδεύει αυτή την περίοδο.

Το αποτέλεσμα είναι η υπερένταση και η αίσθηση ότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος ή ενέργεια για όλα.

Επιπλέον, η επαφή με την οικογένεια μπορεί να προσθέσει πίεση. Η Thea Gallagher, κλινική ψυχολόγος, επισημαίνει ότι η επιστροφή σε γνώριμα οικογενειακά περιβάλλοντα μπορεί να προκαλέσει «υποτροπή» σε παιδικούς ρόλους και συναισθηματικές αντιδράσεις που δεν εμφανίζονται στην καθημερινή ζωή. Παράλληλα, οι αλλαγές στη ρουτίνα και οι αυξημένες προσδοκίες δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι αισθάνονται ότι πρέπει να είναι συνεχώς «παρών» και τέλειοι.

Παρά αυτές τις προκλήσεις, οι ειδικοί προσφέρουν πρακτικές στρατηγικές για να αντιμετωπίσει κανείς το στρες των γιορτών και να διατηρήσει την ψυχική του ισορροπία.

Οι βασικές τους συμβουλές περιλαμβάνουν:

Καθορισμός προτεραιοτήτων: Είναι σημαντικό να σκεφτεί κανείς τι έχει πραγματικά αξία για τον ίδιο κατά τη διάρκεια των γιορτών. Αυτό περιλαμβάνει να προγραμματίσει δραστηριότητες που απαιτούν ενέργεια αλλά και να εξασφαλίσει χρόνο για ξεκούραση και ανασύνταξη. Η αξιολόγηση των αξιών και η δημιουργία ενός ρεαλιστικού προγράμματος μειώνουν την υπερένταση.

Αντιμετώπιση των γιορτών σαν μεγάλο γεγονός: Όπως και στην προετοιμασία ενός γάμου, οι γιορτές χρειάζονται σχεδιασμό και προετοιμασία. Συνιστάται να αφιερωθεί χρόνος για οργάνωση δώρων ή άλλων υποχρεώσεων εκ των προτέρων, να προβλεφθεί πιθανότητα λάθους και να διατηρηθεί ρεαλιστική προσδοκία για την ημέρα των εκδηλώσεων.

Η δύναμη του «όχι»: Δεν χρειάζεται να παρευρίσκεσαι σε κάθε εκδήλωση ή να επισκεφθείς όλους τους συγγενείς. Ο καθορισμός προσωπικών ορίων είναι σημαντικός για τη διατήρηση της ψυχικής υγείας και μπορεί να γίνει με ευγένεια και σταθερότητα.

Χρήση λιστών: Οι λίστες βοηθούν στην οργάνωση και διαχείριση χρόνου. Μια καθημερινή λίστα περιλαμβάνει τα πιο επείγοντα καθήκοντα, ενώ μια συνεχής λίστα καταγράφει τα υπόλοιπα που μπορούν να μεταφερθούν σε άλλη ημέρα.

Ισορροπία στη διατροφή: Οι γιορτές συνοδεύονται από πλούσιες τροφές. Η Gallagher προτείνει τον κανόνα 80/20, όπου το 80% της διατροφής είναι ισορροπημένο και το 20% αφιερώνεται σε γιορτινές απολαύσεις, διατηρώντας έτσι ευελιξία και ψυχική ηρεμία.

Σχεδιασμός κατανάλωσης αλκοόλ: Το αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάθεση και τη συγκέντρωση, ενώ η υπερβολή οδηγεί σε «hangxiety». Ο καθορισμός ορίων πριν την κατανάλωση επιτρέπει την ευχάριστη συμμετοχή στις κοινωνικές εκδηλώσεις χωρίς αρνητικές συνέπειες.

Χρόνος για τον εαυτό σου: Είναι κρίσιμο να προγραμματίζεις προσωπικές στιγμές χαλάρωσης, όπως διάβασμα, μπάνιο ή παρακολούθηση ταινίας. Αυτό αποτρέπει την ψυχική εξάντληση και βοηθά στη διατήρηση της ισορροπίας.

Ρεαλιστικές προσδοκίες για την άσκηση: Η φυσική δραστηριότητα μειώνει το στρες. Ακόμη και μικρές κινήσεις, όπως περπάτημα μετά τα γεύματα ή μετακινήσεις κατά την αγορά δώρων, βοηθούν στη διατήρηση της ενέργειας.

Προετοιμασία για δύσκολες συζητήσεις: Ορισμένα θέματα, όπως καριέρα ή προσωπικές σχέσεις, μπορεί να προκαλέσουν ένταση. Είναι χρήσιμο να έχει κανείς έτοιμες απαντήσεις και στρατηγική αλλαγής θέματος.

Επίγνωση και έλεγχος των αποφάσεών σου: Οι γιορτές δεν υποχρεώνουν σε υπερβολικές επισκέψεις ή υπερβολική συμμετοχή. Η ρύθμιση ορίων προστατεύει την ψυχική υγεία και επιτρέπει την απόλαυση της στιγμής χωρίς υπερφόρτωση.

Το κύριο μήνυμα των ειδικών είναι ότι το στρες των γιορτών μπορεί να περιοριστεί με ρεαλισμό, προετοιμασία και συνειδητή διαχείριση χρόνου και ενέργειας, αφήνοντας χώρο για ουσιαστική απόλαυση και σύνδεση με τους αγαπημένους.

