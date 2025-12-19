«Τους εμπαίζει χαρακτηρίζοντας δίκαια τα αιτήματά τους από τη μία και στέλνοντας δια του κ. Βορίδη τελεσίγραφα ότι δεν θα πάρουν τίποτα από την άλλη», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπο του ΠΑΣΟΚ.

«Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, σε συνέντευξη του στον ΣΚΑΪ ανέφερε σχολιάζοντας τα αίτημα των αγροτών πως "δεν μπορεί η άλλη πλευρά να λέει 'όχι, δεν μιλάω'. Με το 'δεν μιλάω' στο τέλος δεν θα πάρει κανείς τίποτα". Είναι προφανές πως η κυβέρνηση όχι μόνο δεν απολογείται, αλλά απειλεί ευθέως πλέον τους αγρότες, που βύθισε στην απόγνωση και σε ιδιότυπο μνημόνιο», τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Τους εμπαίζει χαρακτηρίζοντας δίκαια τα αιτήματά τους από τη μία και στέλνοντας δια του κ. Βορίδη τελεσίγραφα ότι δεν θα πάρουν τίποτα από την άλλη», συνεχίζει.

«Ο κ. Βορίδης, βασικός πολιτικός υπαίτιος της ασφυκτικής κατάστασης που διαμορφώθηκε στον πρωτογενή τομέα με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κουνά προκλητικά το δάχτυλο στον αγροτικό κόσμο. Αποδεικνύεται πως η κυβέρνηση προσχηματικά και μόνο εννοεί το διάλογο. Ως αποδοχή των τετελεσμένων που έχει δημιουργήσει η αδιέξοδη πολιτική της. Εχει πλέον όλη την ευθύνη για την κατάσταση που διαμορφώνεται», καταλήγει η δήλωση του Κ. Τσουκαλά.