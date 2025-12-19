Νέος γύρος συνομιλιών από σήμερα στη Φλόριντα καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαπίστωσε «προόδους» προς έναν συμβιβασμό ανάμεσα στο Κίεβο και την Ουάσινγκτον όσον αφορά το περιεχόμενο ενός σχεδίου που θα πρότειναν στη Μόσχα με στόχο να μπει τέλος στις εχθροπραξίες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άσκησε πίεση στο Κίεβο να «κινηθεί γρήγορα» στις διαπραγματεύσεις για ένα σχέδιο που αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης με τη Ρωσία, πριν από νέο γύρο συνομιλιών που θα πραγματοποιηθεί από σήμερα στη Φλόριντα.

Οι διαπραγματευτές «είναι κοντά στο να καταλήξουν κάπου, αλλά ελπίζω ότι η Ουκρανία θα κινηθεί γρήγορα. Κάθε φορά που αργούν πολύ, τότε η Ρωσία αλλάζει γνώμη», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο.

Οι διπλωματικές συνομιλίες που αποσκοπούν στον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία τον Φεβρουάριο εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο της, επιταχύνθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες μετά τη δημοσίευση σχεδίου της κυβέρνησης Τραμπ, το οποίο δεν κατέληξε ωστόσο σε κατάπαυση του πυρός.

Οι Αμερικανοί θα έχουν ξανά ξεχωριστές συνομιλίες με τους Ουκρανούς και τους Ρώσους τις ερχόμενες μέρες.

«Την Παρασκευή και το Σάββατο, η ομάδα μας θα βρίσκεται στις ΗΠΑ, είναι ήδη καθ' οδόν προς τις ΗΠΑ, και οι Αμερικανοί τους περιμένουν εκεί. Δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να είναι παρών –ίσως να υπάρχουν και Ευρωπαίοι», δήλωσε χθες, Πέμπτη, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να συναντηθούν με τον Ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ στη Φλόριντα αυτό το σαββατοκύριακο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Οι δύο άνδρες θα έχουν επίσης συνομιλίες με Ρώσους εκπροσώπους στο Μαϊάμι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Politico, η Ρωσία αναμένεται να στείλει τον απεσταλμένο του Κρεμλίνου για οικονομικά ζητήματα Κίριλ Ντμίτριεφ.

Εδαφικές παραχωρήσεις

Ο νέος αυτός κύκλος συνομιλιών γίνεται αφού ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαπίστωσε «προόδους» προς έναν συμβιβασμό ανάμεσα στο Κίεβο και την Ουάσινγκτον όσον αφορά το περιεχόμενο ενός σχεδίου που θα πρότειναν στη Μόσχα με στόχο να μπει τέλος στις εχθροπραξίες, ύστερα από συναντήσεις στο Βερολίνο ανάμεσα σε Αμερικανούς, Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ωστόσο ότι η Ρωσία προετοιμάζεται, σύμφωνα με τον ίδιο, για μια νέα «χρονιά πολέμου» το 2026.

Ο Ζελένσκι αναμένεται σήμερα να επισκεφθεί την Πολωνία, αφού παρέστη στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, όπου εξασφάλισε δέσμευση για βοήθεια 90 δισεκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2026-27 για να αντιμετωπίσει τη ρωσική εισβολή.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε προχθές, Τετάρτη, ότι οι στόχοι της επιχείρησής του στην Ουκρανία «θα επιτευχθούν αναμφιβόλως».

Το αρχικό σχέδιο της Ουάσινγκτον είχε θεωρηθεί από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους ευνοϊκό σε μεγάλο βαθμό προς τις θέσεις του Κρεμλίνου.

Οι λεπτομέρειες του αμερικανικού σχεδίου μετά την τροποποίησή του στο Βερολίνο μαζί με τους Ουκρανούς δεν έχουν γίνει γνωστές, αλλά το Κίεβο έχει γνωστοποιήσει ότι περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις από την πλευρά του.

Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους διαβεβαίωσαν ότι η τελευταία πρόταση περιλαμβάνει «πολύ ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας, ευνοϊκές, σύμφωνα με τις ίδιες, προς την Ουκρανία και αποδεκτές από τη Ρωσία, αλλά καμία λεπτομέρεια δεν διέρρευσε στη δημοσιότητα.