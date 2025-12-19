«Κοροϊδία» χαρακτηρίζουν οι σύλλογοι το προτεινόμενο πλαίσιο για την ρύθμιση δανείων σε ελβετικό φράγκο.

Έντονη αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η κυβερνητική τροπολογία για τη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο, με τους συλλόγους των δανειοληπτών να υιοθετούν σκληρή γραμμή και να απορρίπτουν το προτεινόμενο πλαίσιο, χαρακτηρίζοντάς το ευθέως «κοροϊδία».

Σύμφωνα με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τους δανειολήπτες, η ρύθμιση δεν αντιμετωπίζει τη βασική αιτία του προβλήματος, δηλαδή τις ρήτρες συναλλαγματικής ισοτιμίας που ενσωματώθηκαν στις συμβάσεις και οδήγησαν σε υπέρμετρη αύξηση των οφειλών. Όπως υποστηρίζουν, το σχέδιο αφήνει εκτός οποιασδήποτε διόρθωσης τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, με αποτέλεσμα χιλιάδες δανειολήπτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι σε δυσμενείς όρους, παρά τα προβλεπόμενα «κουρέματα».

Ιδιαίτερη κριτική ασκείται και στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία –όπως σημειώνεται– αποκλείουν τη μεγάλη πλειονότητα των οφειλετών από τις πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι αντίστοιχες προτάσεις έχουν ήδη γίνει στο παρελθόν σε διμερή βάση, χωρίς να συγκεντρώσουν ουσιαστική αποδοχή, γεγονός που, κατά τους συλλόγους, αποδεικνύει ότι το προτεινόμενο σχήμα δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των δανειοληπτών.

Καθοριστικό σημείο αντίδρασης αποτελεί και η πρόβλεψη κατάργησης των εκκρεμών δικαστικών διαδικασιών για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση. Οι δανειολήπτες θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτό υπονομεύεται ο δικαστικός αγώνας για την αναγνώριση των ρητρών ως καταχρηστικών και για την αποπληρωμή των δανείων σαν να είχαν εξαρχής χορηγηθεί σε ευρώ.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι σύλλογοι προαναγγέλλουν τη συνέχιση των προσφυγών στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι μόνο μέσω δικαστικών αποφάσεων μπορεί να υπάρξει ουσιαστική και δίκαιη λύση στο χρόνιο πρόβλημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο.

Τι προβλέπει η τροπολογία

Η τροπολογία αφορά περίπου 38.000 δάνεια σε ελβετικό φράγκο, συνολικού ύψους 5,5 δισ. ευρώ, και προβλέπει τη δυνατότητα μετατροπής τους σε ευρώ εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου. Για τους συνεπείς δανειολήπτες προβλέπεται «κούρεμα» της συναλλαγματικής ισοτιμίας από 15% έως 50%, ανάλογα με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς και αναχρηματοδότηση με σταθερό επιτόκιο και δυνατότητα επιμήκυνσης της αποπληρωμής έως πέντε έτη.

Για τα δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση, η ρύθμιση προβλέπει την ένταξή τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό, με «κούρεμα» της οφειλής βάσει του αλγορίθμου και υποχρεωτική αποδοχή της ρύθμισης από τους πιστωτές. Με την ένταξη στη διαδικασία καταργούνται οι εκκρεμείς δικαστικές ενέργειες των οφειλετών και παύουν οι υφιστάμενες ρυθμίσεις, ενώ στη ρύθμιση δεν περιλαμβάνεται το ήδη καταβληθέν μέρος των δανειακών συμβάσεων.