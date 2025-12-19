Επειδή η κατανάλωση αλκοόλ είναι τόσο κανονικοποιημένη, η απόφαση να μην πιει κανείς μπορεί να συνοδεύεται από ερωτήσεις: «Μα καλά εσύ δεν θα πιείς κάτι;»

Ολοένα και περισσότεροι νέοι επιλέγουν πλέον να περιορίζουν την κατανάλωση αλκοόλ, ακόμη κι αν δεν επιλέγουν την πλήρη αποχή.

Όροι όπως «sober curious», «soberish» και «California sober» περιγράφουν αυτή τη νέα στάση, η οποία προκύπτει από λόγους υγείας, ψυχικής ευεξίας και καθημερινής λειτουργικότητας: τα hangovers, το άγχος της επόμενης ημέρας (hangxiety), αλλά και το γεγονός ότι το αλκοόλ είναι καρκινογόνο, ωθούν πολλούς να επανεξετάσουν τη σχέση τους με το ποτό.

Η μείωση του αλκοόλ, ωστόσο, δεν είναι εύκολη - κι αυτό επειδή το ποτό είναι βαθιά ενσωματωμένο στην κοινωνική ζωή.

Από επαγγελματικές εκδηλώσεις και αθλητικούς αγώνες μέχρι ραντεβού και εξόδους με φίλους, το αλκοόλ έχει μετατραπεί σε «πρωταγωνιστή» σχεδόν κάθε κοινωνικής περίστασης - είτε πρόκειται για γιορτή, είτε για πένθος, είτε απλώς για πλήξη.

Η απομάκρυνσή του από το κέντρο της κοινωνικής εμπειρίας δημιουργεί πρακτικά και συναισθηματικά ερωτήματα: πώς λες «όχι» χωρίς να απολογείσαι, πώς διαχειρίζεσαι τις αντιδράσεις των άλλων και πώς συνεχίζεις να συμμετέχεις στην κοινωνική ζωή χωρίς να νιώθεις «εκτός».

Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι αντιδράσεις των άλλων συχνά έχουν να κάνουν περισσότερο με τις δικές τους ανασφάλειες παρά με την επιλογή κάποιου να μη πιει.

Παράλληλα, πολλοί άνθρωποι υπερεκτιμούν το πόσο αρνητικά τους κρίνουν οι γύρω τους. Στην πραγματικότητα, το να πίνει κανείς λιγότερο δεν σημαίνει ότι γίνεται λιγότερο κοινωνικός ή λιγότερο «διασκεδαστικός» - απλώς κρατά ένα διαφορετικό ποτήρι στο χέρι του.

Παρακάτω θα βρεις μερικές πρακτικές στρατηγικές να περιορίσεις το αλκοόλ χωρίς να απομονωθείς κοινωνικά:

Προετοιμάσου να πεις «όχι» : Έχε έτοιμη μια απλή, ξεκάθαρη απάντηση όταν σου προσφέρεται ποτό, χωρίς απολογίες ή υπερεξηγήσεις.

: Έχε έτοιμη μια απλή, ξεκάθαρη απάντηση όταν σου προσφέρεται ποτό, χωρίς απολογίες ή υπερεξηγήσεις. Καθυστέρησε το πρώτο ποτό : Περίμενε 30 λεπτά πριν πιεις — συχνά το άγχος υποχωρεί και συνειδητοποιείς ότι δεν το χρειάζεσαι.

: Περίμενε 30 λεπτά πριν πιεις — συχνά το άγχος υποχωρεί και συνειδητοποιείς ότι δεν το χρειάζεσαι. Δώσε εσύ τον τόνο : Παράγγειλε mocktail ή πρότεινε δραστηριότητες όπου το αλκοόλ δεν είναι το επίκεντρο.

: Παράγγειλε mocktail ή πρότεινε δραστηριότητες όπου το αλκοόλ δεν είναι το επίκεντρο. Μίλα σε φίλους που εμπιστεύεσαι : Κάνε σαφή την πρόθεσή σου και ζήτησε τη στήριξη που χρειάζεσαι.

: Κάνε σαφή την πρόθεσή σου και ζήτησε τη στήριξη που χρειάζεσαι. Βρες εναλλακτικούς τρόπους χαλάρωσης : Μουσική, αναπνοές, κίνηση ή μικρές τεχνικές αυτορρύθμισης μπορούν να αντικαταστήσουν το ποτό.

: Μουσική, αναπνοές, κίνηση ή μικρές τεχνικές αυτορρύθμισης μπορούν να αντικαταστήσουν το ποτό. Δοκίμασε μια "dry challenge": Μια περίοδος πλήρους αποχής βοηθά να σπάσουν συνήθειες και να δεις άμεσα τα οφέλη.

