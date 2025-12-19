Πότε θα ενταχθούν οι προσληφθέντες στην ΕΛ.ΑΣ.

Στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της προχωρά η Ελληνική Αστυνομία, με την πρόσληψη 926 Ειδικών Φρουρών, έπειτα από τη δημοσίευση σχετικής απόφασης στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Την απόφαση υπέγραψε η υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, ενεργοποιώντας τη διαδικασία αξιοποίησης του πίνακα επιλαχόντων προηγούμενης προκήρυξης.

Σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας είναι ότι οι νέες προσλήψεις δεν προκύπτουν από νέο διαγωνισμό. Αντίθετα, αφορούν υποψηφίους που είχαν ήδη συμπεριληφθεί στον πίνακα επιλαχόντων της προκήρυξης του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. με αριθμό 6000/2/7907/-ρα’, η οποία είχε εκδοθεί στις 5 Αυγούστου 2024.

Με τον τρόπο αυτό, επισπεύδεται η στελέχωση των υπηρεσιών, αξιοποιώντας έτοιμο και ήδη αξιολογημένο ανθρώπινο δυναμικό.

Τι προβλέπει η απόφαση

Η απόφαση, η οποία δημοσιεύεται στο ΦΕΚ με αριθμό 6829 και ημερομηνία 18 Δεκεμβρίου 2025, προβλέπει την κατανομή των 926 Ειδικών Φρουρών σε υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας σε ολόκληρη τη χώρα. Στόχος είναι η ενίσχυση του προσωπικού και η κάλυψη αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών, ιδιαίτερα σε τομείς με αυξημένες απαιτήσεις αστυνόμευσης.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του ΦΕΚ, η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για την άμεση δρομολόγηση των επόμενων υπηρεσιακών διαδικασιών, ώστε οι νέοι Ειδικοί Φρουροί να ενταχθούν το συντομότερο δυνατό στις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας και να αναλάβουν καθήκοντα.