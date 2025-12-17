Δοκιμάστε τις πραγματικές σας αντοχές στο Σύνταγμα μέσα από στοχευμένες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, όπως θα τις έθετε ένας εξεταστής στους εισαγωγικούς διαγωνισμούς ΕΣΔι δικαστικών υπαλλήλων.

Πριν προχωρήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν, είναι απαραίτητο να έχετε πλήρη επίγνωση του τρόπου με τον οποίο εξετάζονται οι κώδικες της εξεταστέας ύλης σας στη γραπτή δοκιμασία των Εισαγωγικών Διαγωνισμών ΕΣΔι δικαστικών υπαλλήλων.

Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που θα σας δοθούν δεν αποσκοπούν στην αποστήθιση διατάξεων αλλά στην ικανότητα του κάθε υποψηφίου να έχει κατανοήσει τι έχει διαβάσει και να εντοπίζει με ακρίβεια τη σχετική διάταξη όταν αυτή του ζητηθεί.

Έχοντας μαζί σας τους σχετικούς κώδικες και με τον χρόνο να είναι περιορισμένος για κάποιον που δεν έχει μελετήσει για το «πού βρίσκεται τι», θα πρέπει να ανατρέξετε στον σχετικό κανόνα δικαίου, να αποκλείσετε παραπλανητικές επιλογές και να κάνετε σαφή αναφορά στο άρθρο και την παράγραφο που τη θεμελιώνουν.

Μέχρι τον 3ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό δεν είχε ζητηθεί η αναφορά του άρθρου. Αυτό ωστόσο άλλαξε στον 4ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό, οπότε με τον ίδιο τρόπο θα πορευτούμε και σήμερα.

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν έχουν σχεδιαστεί ακριβώς με αυτή τη λογική: να σας εξασκήσουν στη σωστή ανάγνωση της διάταξης και στον εντοπισμό της κρίσιμης λέξης ή φράσης. Στόχος της εξάσκησης δεν είναι μόνο να βρείτε τη σωστή απάντηση, αλλά να μπορείτε να τη στηρίξετε με ακρίβεια, τεκμηριώνοντας την επιλογή σας με αναφορά στο άρθρο και την παράγραφο.

Ερώτηση 1η

Πώς η Ελλάδα επιδιώκει να συμβάλλει στις διεθνείς σχέσεις σύμφωνα με το Σύνταγμα;

Α. Μέσω οικονομικού ανταγωνισμού

Β. Μέσω της προώθησης της ειρήνης και των φιλικών σχέσεων

Γ. Μέσω στρατιωτικής ενίσχυσης

Ερώτηση 2η

Ποιο στοιχείο αποτελεί θεμέλιο του πολιτεύματος;

Α. Η λαϊκή κυριαρχία

Β. Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης

Γ. Η θρησκευτική ομοιογένεια

Ερώτηση 3η

Ποιος έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική ζωή;

Α. Μόνο οι Έλληνες πολίτες

Β. Καθένας υπό τον όρο να μη θίγει δικαιώματα άλλων

Γ. Μόνο όσοι έχουν ποινικό μητρώο καθαρό

Ερώτηση 4η

Σε ποια περίπτωση μπορεί να αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια από κάποιον πολίτη;

Α. Αν καταδικαστεί για κακούργημα

Β. Αν δεν πληρώνει φόρους

Γ. Αν αποκτήσει εκούσια άλλη ιθαγένεια

Ερώτηση 5η

Πότε επιτρέπεται η προφυλάκιση να διαρκέσει πέρα από το κανονικό ανώτατο όριο;

Α. Αν το εγκληματικό παρελθόν του κατηγορούμενου το δικαιολογεί

Β. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση δικαστικού συμβουλίου

Γ. Αν το ζητήσει ο εισαγγελέας

Ερώτηση 6η

Ποιος έχει την υποχρέωση να απελευθερώσει κρατούμενο αν περάσουν άπρακτες οι προθεσμίες κράτησης;

Α. Ο συνήγορος υπεράσπισης

Β. Ο αστυνομικός διευθυντής

Γ. Ο δεσμοφύλακας ή άλλος υπεύθυνος

Ερώτηση 7η

Ποιος έχει υποχρέωση να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας σύμφωνα με το Σύνταγμα;

Α. Κάθε πολίτης άνω των 25

Β. Όποιος μπορεί να φέρει όπλα

Γ. Μόνο οι άνδρες

Ερώτηση 8η

Ποιο δικαίωμα διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή;

Α. Δικαίωμα στην έκφραση

Β. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Γ. Ισότητα ενώπιον του νόμου

Ερώτηση 9η

Πότε επιτρέπεται η σύλληψη χωρίς ένταλμα;

Α. Σε όλα τα ποινικά αδικήματα

Β. Με εντολή διοικητικής αρχής

Γ. Σε αυτόφωρα εγκλήματα

Ερώτηση 10η

Πότε μπορεί να διαλυθεί ένα σωματείο;

Α. Με απόφαση της αστυνομικής αρχής

Β. Με δικαστική απόφαση μόνο

Γ. Αν δεν έχει καταστατικό

Ερώτηση 11η

Ποια προϋπόθεση είναι απαραίτητη για τη στέρηση ιδιοκτησίας;

Α. Η ύπαρξη ιδιωτικής σύμβασης

Β. Η έγκριση του υπουργικού συμβουλίου

Γ. Δημόσια ωφέλεια και αποζημίωση

Ερώτηση 12η

Ποια από τις παρακάτω πρακτικές απαγορεύεται ρητά από το Σύνταγμα;

Α. Η ανέγερση ναού με άδεια του Δήμου

Β. Η τέλεση λατρείας σε ιδιωτικό χώρο

Γ. Ο προσηλυτισμός

Ερώτηση 13η

Ποια από τις παρακάτω καταστάσεις μπορεί να δικαιολογήσει κατάσχεση εντύπου;

Α. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική

Β. Άρθρο που αποκαλύπτει στρατιωτικά μυστικά

Γ. Άρθρο για την προσωπική ζωή πολιτικού

Ερώτηση 14η

Τι προβλέπεται για τις ενώσεις προσώπων που δεν συνιστούν σωματείο;

Α. Δεν προστατεύονται συνταγματικά

Β. Υπάγονται στις ίδιες διατάξεις με τα σωματεία

Γ. Επιτρέπονται μόνο με άδεια του κράτους

Ερώτηση 15η

Ποια είναι η στάση του κράτους απέναντι στους γεωργικούς και αστικούς συνεταιρισμούς;

Α. Επιτρέπει τη λειτουργία τους μόνο κατόπιν κρατικής άδειας

Β. Τους διαλύει αν δεν αποφέρουν κέρδος

Γ. Τους προστατεύει και εποπτεύει

Ερώτηση 16η

Τι ισχύει για την απαλλοτρίωση αγροτικής ιδιοκτησίας των Σταυροπηγιακών Ιερών Μονών;

Α. Μπορεί να απαλλοτριωθεί για κοινωφελή σκοπό

Β. Απαγορεύεται η απαλλοτρίωση με εξαίρεση τα μετόχια

Γ. Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση

Ερώτηση 17η

Τι ισχύει για τη διοικητική ενέργεια κατά των συμφερόντων κάποιου;

Α. Δεν χρειάζεται ενημέρωση

Β. Πρέπει να προηγείται ακρόαση του ενδιαφερόμενου

Γ. Επιβάλλεται αυτόματα

Ερώτηση 18η (θέμα ΠΕ Γ Σειράς)

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, έρευνα σε κατοικία επιτρέπεται να διενεργηθεί χωρίς παρουσία του εκπροσώπου της δικαστικής αρχής:

Α. στα κακουργήματα

Β. αν τα προβλέπει ειδικά ο νόμος

Γ. σε καμία περίπτωση

Ερώτηση 19η (θέμα ΤΕ Γ Σειράς)

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου:

Α. δεν υπόκεινται σε περιορισμούς και όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίσουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους

Β. υπόκεινται στους περιορισμούς που μόνο το Σύνταγμα προβλέπει

Γ. υπόκεινται στους περιορισμούς που προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα ή από τον νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού, οι οποίοι (περιορισμοί) πρέπει να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας

Ερώτηση 20η (θέμα ΠΕ Γ Σειράς)

Διάταξη νόμου ορίζει ότι επιτρέπεται ο βασανισμός υπόπτου από την Αστυνομία για την αποτροπή πιθανής τρομοκρατικής επίθεσης με χρήση πυρηνικού υλικού. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η χρήση βασανιστηρίων:

Α. επιτρέπεται, αρκεί να παρίστανται εκπρόσωπος της δικαστικής αρχής

Β. δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση

Γ. επιτρέπεται, αν δεν επιφέρει θάνατο

Ερώτηση 21η (θέμα ΔΕ Α Σειράς)

Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία (άρθρο 1 παρ. 1 Σ) «Κοινοβουλευτική» σημαίνει:

Α. ότι άμεσο όργανο του κράτους είναι η βουλή, η οποία έχει και διωκτικές αρμοδιότητες κατά το άρθρο 86 του Συντάγματος

Β. ότι στην Ελλάδα ισχύει η κοινοβουλευτική αρχή

Γ. ότι η βουλή εκλέγεται από το λαό και είναι αρμόδια να θεσπίζει όλους τους γενικούς και αφηρημένους κανόνες δικαίου, έχουσα το τεκμήριο αρμοδιότητας

Ερώτηση 22η (θέμα ΠΕ Γ Σειράς)

Η διάκριση των εξουσιών, σύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα, ποιων λειτουργιών τη σχέση ρυθμίζει;

Α. της νομοθετικής, της εκτελεστικής και της δικαστικής μεταξύ τους

Β. της νομοθετικής, της εκτελεστικής και της δικαστικής αφενός, με τον Τύπο αφετέρου

Γ. της νομοθετικής, της εκτελεστικής και της δικαστικής μεταξύ τους αφενός, αφετέρου και καθεμιάς από αυτές με τον Τύπο

Ερώτηση 23η

Ποια από τις παρακάτω προϋποθέσεις απαιτείται για να κυρωθεί συνθήκη που εκχωρεί αρμοδιότητες σε όργανα διεθνών οργανισμών;

Α. Απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών

Β. Πλειοψηφία τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών

Γ. Απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας

Ερώτηση 24η

Σε ποια περίπτωση μπορεί να διαμένει ξένη στρατιωτική δύναμη στην Ελλάδα;

Α. Με διάταγμα του Προέδρου της Δημοκρατίας

Β. Με απόφαση του Υπουργού Άμυνας

Γ. Με νόμο που ψηφίζεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών

Ερώτηση 25η

Ποιος μπορεί να ιδρύει πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα;

Α. Όλοι οι κάτοικοι της επικράτειας

Β. Οι Έλληνες πολίτες με εκλογικό δικαίωμα

Γ. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι στρατιωτικοί

Ερώτηση 26η

Πότε οι διεθνείς συμβάσεις υπερισχύουν των εσωτερικών νόμων;

Α. Όταν υπογράφονται αρμοδίως

Β. Όταν επικυρωθούν με νόμο και τεθούν σε ισχύ

Γ. Όταν τις εγκρίνει η βουλή

Ερώτηση 27η

Κατά τη διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου, ποια από τις παρακάτω καταστάσεις δεν επιτρέπεται να έχει προηγηθεί της κατάληψης του απαλλοτριούμενου;

Α. η έκδοση απόφασης για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης

Β. η παροχή εγγύησης από τον δικαιούχο για την είσπραξη της αποζημίωσης

Γ. η καταβολή της προσωρινής ή της οριστικής αποζημίωσης

Ερώτηση 28η

Σε δίκη ενώπιον διοικητικού δικαστηρίου προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι είναι συνταγματικά επιτρεπτή η ίδρυση ανώτατης εκπαιδευτικής σχολής από ιδιώτες, εφόσον αυτή τελεί υπό κρατική εποπτεία και δεν επιδιώκει κερδοσκοπικό σκοπό. Ποια από τις παρακάτω κρίσεις είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα;

Α. ο ισχυρισμός είναι βάσιμος, εφόσον η εποπτεία του κράτους διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον

Β. ο ισχυρισμός είναι αβάσιμος, διότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα δημοσίου δικαίου

Γ. ο ισχυρισμός είναι βάσιμος μόνο αν προβλέπεται από ειδικό νόμο και τηρούνται οι όροι λειτουργίας

Ερώτηση 29η (θέμα ΤΕ Β Σειράς)

Στην αρχή της διάκρισης των λειτουργιών εμπίπτει:

Α. η νομοθετική, η εκτελεστική και η δικαστική λειτουργία

Β. η λειτουργία των πολιτικών κομμάτων

Γ. η λειτουργία της αντιπολίτευσης

Ερώτηση 30η (θέμα ΠΕ Γ Σειράς)

Ο Α συλλαμβάνεται στις 15 Απριλίου 2023 να κατέχει απαγορευμένες ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες μετέφερε μέσα σε πλαστικά ποτήρια του καφέ. Στις 30 Ιουνίου 2024 τίθεται σε ισχύ διάταξη νόμου που απαγορεύει και τιμωρεί ως πλημμέλημα την κατοχή πλαστικών ποτηριών του καφέ. Ο Α καταδικάζεται στις 15 Οκτωβρίου 2024, μεταξύ άλλων, και για τη μη νόμιμη κατοχή πλαστικών ποτηριών του καφέ. Σύμφωνα με το Σύνταγμα:

Α. το δικαστήριο έκρινε ορθά

Β. το δικαστήριο δεν έκρινε ορθά

Γ. το Σύνταγμα δεν προβλέπει σχετικά

Σωστές απαντήσεις:

1Β (άρθρο 2 παρ. 2 Σ)

2.Α (άρθρο 1 παρ. 2 Σ)

3.Β (άρθρο 5 παρ. 1 Σ)

4.Γ (άρθρο 4 παρ. 3 Σ)

5.Β (άρθρο 6 παρ. 4 Σ)

6.Γ (άρθρο 6 παρ. 3 Σ)

7.Β (άρθρο 4 παρ. 6 Σ)

8.Β (άρθρο 9Α Σ)

9.Γ (άρθρο 6 παρ. 1 Σ)

10.Β (άρθρο 12 παρ. 2 Σ)

11.Γ (άρθρο 17 παρ. 2 Σ)

12.Γ (άρθρο 13 παρ. 2 Σ)

13.Β (άρθρο 14 παρ. 3γ Σ)

14.Β (άρθρο 12 παρ. 3 Σ)

15.Γ (άρθρο 12 παρ. 4 Σ)

16.Β (άρθρο 18 παρ. 8 Σ)

17.Β (άρθρο 20 παρ. 2 Σ)

18.Γ (άρθρο 9 παρ. 1 Σ)

19.Γ (άρθρο 25 παρ. 1 Σ)

20.Β (άρθρο 7 παρ. 2 Σ)

21.Β (άρθρο 1 παρ. 1 Σ)

22.Α (άρθρο 26 παρ. 1-3 Σ)

23.Β (άρθρο 28 παρ. 2 Σ)

24.Γ (άρθρο 27 παρ. 2 Σ)

25.Β (άρθρο 29 παρ. 1 Σ)

26.Β (άρθρο 28 παρ. 1 Σ)

27.Γ (άρθρο 17 παρ. 4 Σ)

28.Β (άρθρο 16 παρ. 5 Σ)

29.Α (άρθρο 26 παρ. 1-3 Σ)

30.Β (άρθρο 7 παρ. 1 Σ)