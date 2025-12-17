9χρονος έδωσε ψυχοφάρμακο σε συμμαθητή του και τον έστειλε στο νοσοκομείο.

Σοκ προκαλεί περιστατικό σε Δημοτικό Σχολείο του Αγρινίου, όπου ένας 9χρονος μαθητής φέρεται να έδωσε σε συμμαθητή του αντιψυχωσικό φάρμακο ενόσω βρισκόντουσαν στο σχολείο

Μόλις το γεγονός έγινε αντιληπτό, ο μαθητής μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του σύμφωνα με το agriniopress.gr.

Για το περιστατικό συνελήφθη η μητέρα του 9χρονου, κατηγορούμενη για έκθεση και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και πρόκληση σωματικής βλάβης. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει ο Εισαγγελέας Ανηλίκων.

