Σοκ προκαλεί περιστατικό σε Δημοτικό Σχολείο του Αγρινίου, όπου ένας 9χρονος μαθητής φέρεται να έδωσε σε συμμαθητή του αντιψυχωσικό φάρμακο ενόσω βρισκόντουσαν στο σχολείο
Μόλις το γεγονός έγινε αντιληπτό, ο μαθητής μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του σύμφωνα με το agriniopress.gr.
Για το περιστατικό συνελήφθη η μητέρα του 9χρονου, κατηγορούμενη για έκθεση και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και πρόκληση σωματικής βλάβης. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει ο Εισαγγελέας Ανηλίκων.
