Οργή των γονιών για την στάση της διευθύντριας για την διαχείριση του συμβάντος.

Σε Γυμνάσιο του Ναυπλίου εξερράγη κροτίδα, τραυματίζοντας ένα μαθητή. Ο μαθητής τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικό σταθμός ΣΚΑΪ, η κροτίδα έσκασε δίπλα στον μαθητή με αποτέλεσμα να νιώσει έντονο πόνο στο αυτί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ωστόσο, δυσαρέσκεια έχει προκαλέσει στους γονείς η στάση του σχολείου καθώς η διευθύντρια φέρεται να απάντησε πως τα παιδιά δεν έπρεπε να ήταν εκεί και πως εκεί κάθονται μεγαλύτερα παιδιά, και όχι του Γυμνασίου!

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, όταν το παιδί επέστρεψε στο σχολείο είχε δεχτεί απουσία ενώ το επέπληξαν επειδή ειδοποίησε τον πατέρα του! Να σημειωθεί πως η διευθύντρια του σχολείου αρνήθηκε να μιλήσει αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «έχω σοβαρότερες δουλειές να κάνω». Οι γονείς από την πλευρά τους, έχουν υποβάλει αναφορά στις αρμόδιες Αρχές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dew6y47ap8kx?integrationId=40599y14juihe6ly}