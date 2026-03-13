Η υπόσχεση του Ντόναλντ Τραμπ για γεωτρήσεις και εξορύξεις κοιτασμάτων πετρελαίου, το περίφημο «drill, baby, drill» φαίνεται πως δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν, καθώς οι διεθνείς αγορές πετρελαίου συνεχίζουν να δέχονται ισχυρούς κραδασμούς.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε σοβαρή διαταραχή της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας, με το Στενό του Ορμούζ —από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου— να παραμένει ουσιαστικά απροσπέλαστο. Η απειλή επιθέσεων από το Ιράν έχει καθηλώσει δεξαμενόπλοια στην Αραβική Θάλασσα, προκαλώντας έντονες ανησυχίες για εκτόξευση των τιμών καυσίμων.

Κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποσχεθεί ότι θα μειώσει το κόστος ζωής και ιδιαίτερα τις τιμές της βενζίνης, προωθώντας την αύξηση της εγχώριας παραγωγής πετρελαίου. Η κυβέρνησή του προχώρησε σε πολιτικές φιλικές προς τα ορυκτά καύσιμα, ανοίγοντας νέες εκτάσεις για εξορύξεις, χαλαρώνοντας κανονισμούς που θεωρούνται εμπόδιο από τη βιομηχανία και ενισχύοντας τις μισθώσεις για γεωτρήσεις σε ομοσπονδιακές εκτάσεις και ύδατα.

Ωστόσο, η τρέχουσα κρίση φαίνεται να ξεπερνά τις δυνατότητες άμεσης αντιμετώπισης μέσω αύξησης της παραγωγής στις ΗΠΑ. Αναλυτές επισημαίνουν ότι ακόμη και αν αυξηθούν οι γεωτρήσεις, η αμερικανική παραγωγή δεν μπορεί να καλύψει το κενό που δημιουργείται από τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παράγουν σήμερα περίπου 13,7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, ενώ η παγκόσμια ζήτηση ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Σύμφωνα με οικονομολόγους της ενεργειακής αγοράς, η αντικατάσταση της προσφοράς που περνά από το Ορμούζ θα απαιτούσε τεράστια αύξηση παραγωγής, κάτι που ιστορικά χρειάζεται χρόνια για να επιτευχθεί.

Η αύξηση της αμερικανικής παραγωγής τα τελευταία 15 χρόνια ήταν αποτέλεσμα τεχνολογικών εξελίξεων, όπως η οριζόντια γεώτρηση και η υδραυλική ρωγμάτωση, και όχι αποτέλεσμα μιας άμεσης έκρηξης νέων γεωτρήσεων.