Ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει συνάντηση με τον οικοδεσπότη της Συνόδου Κορυφής, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στη Γενεύη ενόψει της Συνόδου Κορυφής G7 στο θέρετρο του Εβιάν της Γαλλίας, όπου στη συνέχεια μετέβη με το προεδρικό ελικόπτερο.

Ο Τραμπ θα έχει διμερή συνάντηση με τον οικοδεσπότη της Συνόδου, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος θέτει την ατζέντα στον απόηχο της συμφωνίας ΗΠΑ- Ιράν και με την ελπίδα ο Αμερικανός πρόεδρος να παραμείνει για την τριήμερη Σύνοδο Κορυφής και να μην αναχωρήσει από το πρώτο 24ωρο όπως είχε κάνει στην προηγούμενη συνάντηση των ηγετών της G7.

Στη Σύνοδο Κορυφής θα συζητηθούν θέματα όπως η Μέση Ανατολή, η Ουκρανία το εμπόριο και άλλα ζητήματα. «Θα προσπαθήσουμε να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή πρόοδο σε όλα τα ζητήματα που είναι σημαντικά για την χώρα μας, την ήπειρό μας και την παγκόσμια ειρήνη και ευημερία» είπε ο Μακρόν τιμώντας και ευχαριστώντας όλο το προσωπικό που ασχολείται με τη διοργάνωση.

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Στη Σύνοδο Κορυφής εκτός των Μακρόν και Τραμπ συμμετέχουν επίσης οι ηγέτες των Γερμανία, Καναδά, Ιταλία, Ιαπωνία και Βρετανία. Στη Σύνοδο θα συμμετέχουν ακόμα ως φιλοξενούμενες χώρες οι Βραζιλία, Αίγυπτος, Ινδία, Κένυα, Νότια Κορέα, Κατάρ, Συρία, Ουκρανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

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Ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι θα επιδιώξει να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία και να αυξήσει την πίεση στη Ρωσία για να βοηθήσει στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

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