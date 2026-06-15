Ο Εμάνουελ Μακρόν, οικοδεσπότης της τριήμερης Συνόδου Κορυφής της ομάδας των G7, χαρακτήρισε τη συνάντηση «μεγάλη πηγή υπερηφάνειας για τη Γαλλία, τεράστια υποχρέωση».

Με τους παγκόσμιους ηγέτες να καταφθάνουν στο Εβιάν για τη Σύνοδο Κορυφής των G7 και ενόψει της άφιξης Τραμπ, στον απόηχο του μνημονίου κατανόησης ΗΠΑ - Ιράν, το γαλλικό θέρετρο έχει μετατραπεί σε φρούριο.

Ο Εμάνουελ Μακρόν, οικοδεσπότης της τριήμερης Συνόδου Κορυφής της ομάδας των G7, χαρακτήρισε τη συνάντηση «μεγάλη πηγή υπερηφάνειας για τη Γαλλία, τεράστια υποχρέωση». Στη Σύνοδο Κορυφής θα συζητηθούν θέματα όπως η Μέση Ανατολή, η Ουκρανία το εμπόριο και άλλα ζητήματα.

«Θα προσπαθήσουμε να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή πρόοδο σε όλα τα ζητήματα που είναι σημαντικά για την χώρα μας, την ήπειρό μας και την παγκόσμια ειρήνη και ευημερία» είπε ο Μακρόν τιμώντας και ευχαριστώντας όλο το προσωπικό που ασχολείται με τη διοργάνωση.

Σύμφωνα με τον Μακρόν περίπου 13.800 αστυνομικοί είναι επί ποδός για την κάλυψη της ασφάλειας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να φτάσει στην γαλλική πόλη στις 6 το απόγευμα. Στη Σύνοδο επίσης συμμετέχουν οι ηγέτες των Γερμανία, Καναδά, Ιταλία, Ιαπωνία και Βρετανία. Στη Σύνοδο θα συμμετέχουν ακόμα ως φιλοξενούμενες χώρες οι Βραζιλία, Αίγυπτος, Ινδία, Κένυα, Νότια Κορέα, Κατάρ, Συρία, Ουκρανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

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Ο Γάλλος πρόεδρος λέει ότι θα επιδιώξει να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία και να αυξήσει την πίεση στη Ρωσία για να βοηθήσει στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν μέσα στην ημέρα.

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Ο Μακρόν δήλωσε σε συνέντευξή του στον γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TF1 ότι θέλει οι ΗΠΑ να πουν: «Είμαστε μαζί σας, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και θα αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία για να επιτευχθεί μια ουσιαστική διαπραγμάτευση. Η σωστή διαπραγμάτευση είναι αυτή στην οποία η Ουκρανία και η Ρωσία βρίσκονται στο τραπέζι, αλλά με την παρουσία και Ευρωπαίων και Αμερικανών».

Εκτός από το Ιράν, το άλλο κυρίαρχο θέμα της Συνόδου Κορυφής θα είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Την Τρίτη, ο Ζελένσκι θα έχει την ευκαιρία να παραθέσει την πρόοδο των ουκρανικών δυνάμεων στην ρωσική εισβολή.

Ο Τραμπ έχει έρθει σε αντιπαράθεση με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Πριν από τη συνάντησή τους στη G7, οι ηγέτες εξέδωσαν κοινή δήλωση με την οποία συγχαίρουν τις ΗΠΑ, την ιρανική κυβέρνηση και τους μεσολαβητές για αυτό που χαρακτήρισαν «διπλωματική πρόοδο». Ο Καναδάς υπέγραψε επίσης τη δήλωση.

Οι ηγέτες δήλωσαν ότι είναι ζωτικής σημασίας να διεξαχθούν λεπτομερείς διαπραγματεύσεις και να εφαρμοστεί γρήγορα η συμφωνία, ώστε το Στενό του Ορμούζ να μπορέσει να ανοίξει ξανά για την κυκλοφορία των τάνκερ. Πρόσθεσαν πως έχουν δεσμευτεί να διαδραματίσουν τον ρόλο τους, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας επιχειρήσεων απομάκρυνσης ναρκοπεδίων.

Με πληροφορίες του Guardian/AP