Παρά το κλίμα ανακούφισης που επικρατεί διεθνώς μετά από τέσσερις μήνες σφοδρών συγκρούσεων που προκάλεσαν τριγμούς στην παγκόσμια οικονομία, η Wall Street Journal επισημαίνει ότι η βιωσιμότητα αυτού του deal θα κριθεί από τρεις καθοριστικούς παράγοντες

Το καλύτερο δώρο για τα γενέθλιά του έλαβε την Κυριακή ο πρόεδρος Τραμπ, ανακοινώνοντας - κάτι που επιβεβαίωσε και το Ιράν - μια πρώτη συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες. Πρόκειται για μια δυνητικά τεράστια εξέλιξη, μετά από σχεδόν τέσσερις μήνες χαοτικών συγκρούσεων που προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία.

Είναι όμως αυτή η συμφωνία πραγματική; Δείτε τι πρέπει να προσέξουμε από εδώ και πέρα:

1. Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες εμπορικές αρτηρίες του πλανήτη για τη μεταφορά πετρελαίου. Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η ναυσιπλοΐα θα αποκατασταθεί αμέσως μετά τις επίσημες υπογραφές της Παρασκευής. Αν τα πλοία αρχίσουν να κινούνται κανονικά, η επίδραση στις αγορές ενέργειας θα είναι τεράστια. Ωστόσο, η WSJ υπογραμμίζει ότι πολλά μπορούν να ανατραπούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

2. Η άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ

Ως αντάλλαγμα για το άνοιγμα των Στενών, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την άρση του αυστηρού ναυτικού αποκλεισμού που είχε επιβάλει στα ιρανικά λιμάνια με στόχο την οικονομική ασφυξία της Τεχεράνης. Η χαλάρωση αυτής της πίεσης θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς μια ανάσα στην ιρανική οικονομία θα καταστήσει την Τεχεράνη πολύ πιο πρόθυμη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις και για άλλα φλέγοντα ζητήματα.

3. Ο αστάθμητος παράγοντας «Ισραήλ»

Το μεγαλύτερο αγκάθι στην εξίσωση παραμένει η στάση του Τελ Αβίβ. Οι συνεχιζόμενοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο αποτελούν για το Ιράν απόλυτο λόγο ακύρωσης της συμφωνίας. Αν και αρχικά ο Τραμπ υποβάθμιζε το θέμα, πλέον εμφανίζεται εξοργισμένος με την άρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να υποχωρήσει. Το αν το Ισραήλ θα δώσει τελικά τον απαραίτητο διπλωματικό χώρο στις δύο πλευρές είναι το μεγάλο ερώτημα.

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Μετά από μήνες λανθασμένων χειρισμών, η συμφωνία φέρνει ελπίδα, όμως με τους πληρεξουσίους του Ιράν στην περιοχή να παραμένουν ασυγκράτητοι και το Ισραήλ να διατηρεί τη δική του ατζέντα, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά ρευστή.