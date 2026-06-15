Τι γνωρίζουμε και τι δεν γνωρίζουμε για την συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Οι πρώτες διαφωνίες για το περιεχόμενου του μνημονίου συνεννόησης άρχισαν να αποκαλύπτονται.

Το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars μετέδωσε τη Δευτέρα, επικαλούμενο μια ενημερωμένη πηγή, ότι η Τεχεράνη πρόσθεσε μια ρήτρα για την επιβολή τελών ναυτιλιακών υπηρεσιών στη συμφωνία-πλαίσιο με τις ΗΠΑ, λίγο πριν από την ανακοίνωσή της.

«Τις τελευταίες στιγμές των διαπραγματεύσεων, το κείμενο του μνημονίου συναντίληψης τροποποιήθηκε ώστε να τονίζει σαφώς και ρητά το ζήτημα της ιρανο-ομανικής κυριαρχίας στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε το Fars, ειδησεογραφικό πρακτορείο που πρόσκειται στις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας.

«Η χρήση του όρου "ναυτιλιακές υπηρεσίες" σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδέχθηκαν την καταβολή τελών στο Ιράν», σημειώνεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα.

Δεν υπήρξε κάποιο επίσημο σχόλιο από την πλευρά των ΗΠΑ σχετικά με αυτά τα τέλη, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η συμφωνία διασφαλίζει πως τα στενά θα είναι «μόνιμα ελεύθερα από διόδια» και έχει επανειλημμένα επιμείνει ότι δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να επιβάλει διόδια σε εμπορικά πλοία που επιχειρούν να διέλθουν από τη θαλάσσια δίοδο.

Τι γνωρίζουμε για τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Όπως επιβεβαίωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, Ουάσινγκτον και Τεχεράνη κήρυξαν σήμερα τον άμεσο και μόνιμο τερματισμό όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

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Όλες οι πλευρές ανέφεραν ότι το μνημόνιο συναντίληψης θα υπογραφεί στην Ελβετία την Παρασκευή, ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, διευκρίνισε πως μετά την υπογραφή του θα δημοσιευθεί.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ δήλωσαν αμφότεροι ότι τα Στενά του Ορμούζ θα αρχίσουν να επαναλειτουργούν και ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ θα αρχίσει να αίρεται μόλις υπογραφεί το μνημόνιο.

Και οι δύο πλευρές δήλωσαν ακόμη ότι οι διαπραγματεύσεις για πιο «δύσκολα» πεδία αντιπαράθεσης - ιδιαίτερα το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν και οι κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν - θα διεξαχθούν κατά τις επόμενες 60 ημέρες.

Πότε θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα επαναλειτουργήσουν την Παρασκευή και ότι έχει διατάξει την άρση του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα στενά θα επαναλειτουργήσουν «για όλα τα εμπορικά πλοία» μόλις υπογραφεί το μνημόνιο, ενώ το ημιεπίσημο ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι, βάσει του μνημονίου, η θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών θα ρυθμίζεται από το Ιράν σε συντονισμό με το Ομάν.

Το Ιράν θα «παγώσει» την πυρηνική του δραστηριότητα

Και οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι το Ιράν συμφωνεί πως ούτε θα παραγάγει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα - μια υπόσχεση που η Τεχεράνη επαναλαμβάνει εδώ και δεκαετίες.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι, εν αναμονή μιας τελικής συμφωνίας, το Ιράν θα «παγώσει» την πυρηνική του δραστηριότητα - απέχοντας από περαιτέρω εμπλουτισμό ουρανίου ή την επέκταση των πυρηνικών εγκαταστάσεων - ενώ οι ΗΠΑ συμφώνησαν να επιτραπεί στο Ιράν να αραιώσει το απόθεμά του σε υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο εντός του Ιράν, στο πλαίσιο μιας μελλοντικής συνολικής συμφωνίας.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ ισχυρίστηκε το Σάββατο ότι δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη να απομακρυνθεί το απόθεμα πυρηνικού υλικού του Ιράν και ότι οι ΗΠΑ θα το παραλάβουν «όταν όλα θα είναι ήρεμα». Διευκρίνισε ότι θα υπάρξει ένα αυστηρό καθεστώς επιθεωρήσεων στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας, χωρίς να δώσει ωστόσο συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Ο γερουσιαστής των ΗΠΑ, Λίντσεϊ Γκράχαμ, δήλωσε ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα πρέπει να εξεταστεί και να εγκριθεί από το Κογκρέσο.

Τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία, οι κυρώσεις και το σχέδιο ανασυγκρότησης

Ο ίδιος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να μην επιβάλουν νέες κυρώσεις στο Ιράν μέχρι να επιτευχθεί τελική συμφωνία.

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα αναστείλουν τις κυρώσεις για το πετρέλαιο στο Ιράν για μια καθορισμένη περίοδο και ότι μετά την τελική συμφωνία όλες οι κυρώσεις των ΗΠΑ και του ΟΗΕ θα αρθούν βάσει ενός συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος.

ΟιΗΠΑ συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν 25 δισεκατομμύρια δολάρια από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, μεταξύ άλλων μέσω απευθείας μεταφορών μετρητών, συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής και χρηματοπιστωτικών πιστωτικών γραμμών.

Η Ουάσιγκτον, σε συντονισμό με τους περιφερειακούς συμμάχους της, θα προετοιμάσει ένα σχέδιο ανασυγκρότησης και ανάπτυξης για το Ιράν, το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και θα συμφωνηθεί με την Τεχεράνη εντός 60 ημερών, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα δοθούν μετρητά στο Ιράν, αλλά ότι οι κυρώσεις θα μπορούσαν ενδεχομένως να αρθούν.

Για την ειρήνη στον Λίβανο

Ο Σαρίφ δήλωσε ότι ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων θα περιλαμβάνει και τον Λίβανο.

Η Γραμματεία του Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα σταματήσουν μόνιμα το βράδυ της Δευτέρας, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, δήλωσε ότι πρέπει να υπάρξει πλήρης παύση των ισραηλινών επιθέσεων κατά του Λιβάνου και ότι οι ΗΠΑ φέρουν την ευθύνη για την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαίσιο.

Από την άλλη, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας που έχει καταλάβει στον Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα και ότι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου το έχει ξεκαθαρίσει αυτό στον Τραμπ.

Πριν ανακοινωθεί το μνημόνιο, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα φέρει την ειρήνη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Δήλωσε ότι δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο και όχι άλλες επιθέσεις από την υποστηριζόμενη από το Ιράν λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ.

Με πληροφορίες από Reuters, Guardian