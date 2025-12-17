Συνολικά, αύξηση της αγροτικής παραγωγικότητας σημειώθηκε σε 19 χώρες της ΕΕ.

Ουραγός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναδεικνύεται η Ελλάδα στον τομέα της αγροτικής παραγωγικότητας, την ώρα που η πλειονότητα των κρατών-μελών καταγράφει ισχυρή βελτίωση. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Eurostat για το 2025, η χώρα μας συγκαταλέγεται σε εκείνες όπου η παραγωγικότητα της αγροτικής εργασίας όχι μόνο δεν αυξήθηκε, αλλά σημείωσε αισθητή υποχώρηση, καταγράφοντας πτώση 8,8% σε ετήσια βάση, μία από τις μεγαλύτερες αρνητικές επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των οικονομικών λογαριασμών για τη γεωργία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat η παραγωγικότητα της αγροτικής εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025 σημείωσε άνοδο. Ειδικότερα, ο σχετικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 9,2% σε σύγκριση με το 2024, αποτυπώνοντας τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων του αγροτικού τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στην εκτιμώμενη αύξηση κατά 8,1% του πραγματικού συντελεστικού εισοδήματος που παρήγαγαν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σε συνδυασμό με μείωση κατά 1,0% του όγκου της αγροτικής εργασίας. Το αποτέλεσμα ήταν η ενίσχυση της παραγωγικότητας ανά μονάδα εργασίας, τάση που καταγράφηκε στην πλειονότητα των κρατών-μελών.

Συνολικά, αύξηση της αγροτικής παραγωγικότητας σημειώθηκε σε 19 χώρες της ΕΕ. Τις υψηλότερες επιδόσεις παρουσίασαν το Λουξεμβούργο, όπου καταγράφηκε άνοδος 40,1%, η Πολωνία με αύξηση 33,4% και η Εσθονία με 30,9%. Αντίθετα, μείωση εκτιμάται σε οκτώ κράτη-μέλη, με τις μεγαλύτερες πτώσεις να εντοπίζονται στην Κροατία (-14,9%), την Πορτογαλία (-10,7%) και την Ελλάδα (-8,8%).

Την ίδια χρονιά, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της αγροτικής βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε κατά 10,3% σε ετήσια βάση. Η αξία της αγροτικής παραγωγής ενισχύθηκε κατά 5,3%, ενώ η ενδιάμεση κατανάλωση κατέγραψε πιο συγκρατημένη αύξηση, της τάξης του 1,5%.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, τα στοιχεία δείχνουν σαφή βελτίωση της αποδοτικότητας του αγροτικού τομέα. Το 2025, η παραγωγικότητα της αγροτικής εργασίας στην ΕΕ ήταν κατά 49,4% υψηλότερη σε σύγκριση με το 2015. Την ίδια περίοδο, ο δείκτης του πραγματικού συντελεστικού εισοδήματος αυξήθηκε κατά 20,8%, ενώ ο δείκτης της αγροτικής εργασίας μειώθηκε κατά 19,1%, υποδηλώνοντας διαρθρωτικές αλλαγές στον τομέα και μεγαλύτερη παραγωγή με λιγότερο εργατικό δυναμικό.