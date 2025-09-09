Games
Eurostat: Η Ελλάδα η μόνη χώρα με μείωση στη γεωργική παραγωγή στην ΕΕ

Η πτώση αυτή συνδέεται με τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία «Ντάνιελ» το φθινόπωρο του 2023.

Η γεωργική παραγωγή στην Ελλάδα κατέγραψε μείωση τιμών κατά 0,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, σε πλήρη αντίθεση με την τάση που επικράτησε σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πτώση αυτή συνδέεται με τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία «Ντάνιελ» το φθινόπωρο του 2023, οι οποίες περιόρισαν την προσφορά βασικών προϊόντων και άσκησαν αρνητική πίεση στην αγορά. Πρόκειται για εξέλιξη στις τιμές και όχι στον όγκο παραγωγής, που είχε ήδη επηρεαστεί από τις φυσικές καταστροφές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι δείκτες τιμών γεωργικής παραγωγής καταγράφουν τις τιμές που εισπράττουν οι παραγωγοί από την πώληση των προϊόντων τους απευθείας από το αγρόκτημα, πριν προστεθούν κόστη μεταφοράς, επεξεργασίας ή εμπορίας. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τιμές παρουσίασαν άνοδο 5,6% την ίδια περίοδο, σηματοδοτώντας επιστροφή σε ανοδική πορεία έπειτα από φάση υποχώρησης.

Διεθνή

Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις στην ΕΕ σημειώθηκαν σε προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης: τα αυγά αυξήθηκαν κατά 27,8%, τα φρούτα κατά 21,1% και το γάλα κατά 13,3%. Στον αντίποδα, το ελαιόλαδο κατέγραψε θεαματική πτώση της τάξης του 39,9%, ενώ οι πατάτες μειώθηκαν κατά 29,1%.

Στα γεωργικά εφόδια και υπηρεσίες, οι τιμές σημείωσαν μικρή αύξηση κατά 0,4%. Ειδικότερα, τα λιπάσματα και τα εδαφοβελτιωτικά ακριβαίνουν κατά 5,6%, ενώ οι κτηνιατρικές υπηρεσίες ενισχύθηκαν κατά 3,3%. Αντίθετα, καταγράφηκαν μειώσεις στην ενέργεια και τα λιπαντικά (-5,8%), με τα καύσιμα κίνησης να υποχωρούν κατά 10,8%.

Σε εθνικό επίπεδο, τις υψηλότερες αυξήσεις τιμών παραγωγής παρουσίασαν η Λετονία (+21,8%), η Ιρλανδία (+21,1%) και το Λουξεμβούργο (+18,4%), ενώ η Ελλάδα αποτέλεσε τη μοναδική χώρα όπου σημειώθηκε μείωση. Στις τιμές εισροών, οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίστηκαν στις Κάτω Χώρες (+6,1%), την Ουγγαρία (+5,6%) και την Αυστρία (+2,9%), ενώ οι σημαντικότερες μειώσεις κατεγράφησαν σε Κύπρο, Βουλγαρία (-3,4% αντίστοιχα) και Ρουμανία (-3,1%).

