Οι τηλεφωνικές επαφές μετά το έγκλημα και η «βιασύνη» του ανιψιού να πουλήσει ακίνητα με συνοπτικές διαδικασίες σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, έσφιξαν τον κλοιό γύρω του.

Η διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας έχει πάρει άλλη τροπή μετά την σύλληψη του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη και του 32χρονου επιχειρηματία, στενού φίλου του ανιψιού ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για έναν τρίτο άνδρα, συνεργάτη του επιχειρηματία στις επιχειρήσεις του στην Αττική. Ανιψιός και επιχειρηματίας έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, σηματοδοτώντας την επόμενη φάση της δικαστικής διαδικασίας. Οι έρευνες των Αρχών αποκάλυψαν κρίσιμα λάθη και αντιφάσεις των πρωταγωνιστών, που σε συνδυασμό με την ανάλυση εικόνων και συνομιλιών από κινητά τηλέφωνα οδήγησαν τις Αρχές σε σημαντικές νέες συλλήψεις, δύο και πλέον μήνες μετά το έγκλημα.

Η ανακρίτρια τους τελευταίους 2 μήνες έπαιρνε αδιάκοπα καταθέσεις. Η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, οι τηλεφωνικές κλήσεις πριν και μετά το έγκλημα από πακιστανικά τηλέφωνα, οι απολογίες των 2 νεαρών, το βιντεοληπτικό υλικό οδήγησαν στα νέα εντάλματα. Μάλιστα ο ανιψιός φέρεται να ήταν αυτός που μετέφερε μετά το έγκλημα τον 22χρονο φερόμενο πλέον ως εκτελεστή στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας. Κι όμως έπαιζε θέατρο και φέρεται να ενορχήστρωσε την δολοφονική ενέδρα. Ο ίδιος μάλιστα φαίνεται ότι είχε πείσει τον θείο του ότι πίσω από τις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του, βρισκόταν ο γιος της ξαδέλφης του. Σύμφωνα με το σκεπτικό της ανακρίτριας, που οδήγησε στην έκδοση τριών νέων ενταλμάτων, ο άνθρωπος που πάτησε τη σκανδάλη στο κάμπινγκ της Φοινικούντας ίσως να μην ήταν εκείνος που όλοι θεωρούσαν μέχρι τώρα.

Το τρίτο πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση

Στην υπόθεση εμπλέκεται κι ένας συνεργάτης του επιχειρηματία, για τον οποίο έχει βγει επίσης ένταλμα σύλληψης. Πρόκειται για έναν άνδρα 30 ετών, ο οποίος είναι γιος πρωτοπόρου και πασίγνωστου επιχειρηματία εστίασης στην Πλάκα, ο οποίος ήταν μετανάστης στη Γερμανία και επέστρεψε στην Ελλάδα. Ο πατέρας πέθανε πριν από 5 χρόνια. Ο 30χρονος έχει κληρονομήσει ακίνητα στην Πλάκα από τον πατέρα του, έχει πουλήσει στη μητέρα του και στα αδέλφια του το ποσοστό που του αναλογούσε σε ακίνητο και εισέπραξε συνολικά 900.000€. Γνωρίζει τον εργοδότη από το σχολείο και τα τελευταία 10 χρόνια κάνουν στενή παρέα και είναι συνέταιροι.

Δύο μήνες σχεδίαζαν το διπλό φονικό στην Φοινικούντα

Περίπου δύο μήνες σχεδιαζόταν η δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, αποκάλυψε η άρση απορρήτου στα κινητά των δύο 22χρονων, του ανιψιού του θύματος, αλλά και του εργοδότη του που φέρεται να ασκούσαν πιέσεις στους δύο 22χρονους προφυλακισμένους νεαρούς για να διαπράξουν το έγκλημα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου θύματος, μοναδικός επιζών του εγκλήματος και κληρονόμος της περιουσίας του, μαζί με τον επιχειρηματία φίλο του και εργοδότη των δύο φυσικών αυτουργών, ζήτησε φορτικά και έπεισε τον 22χρονο να κάνει το έγκλημα.

«Ο ανιψιός του μαζί με τον εργοδότη, φορτικά με συνεχείς προτροπές έπεισαν τον 22χρονο Χ.Τ. να μεταβεί στις 7 Σεπτέμβρη στη Φοινικούντα όπου και τέλεσε την πρώτη απόπειρα κατά του 68χρονου. Τη μέρα του διπλού φονικού μιλούσε όλη μέρα με τον 22χρονο Χ.Τ. με πακιστανικά κινητά προκειμένου ο 22χρονος να τον ενημερώνει πού βρίσκεται και αν φτάνει στο κάμπινγκ, ενώ την επόμενη μέρα πήγε τον 22χρονο με το αυτοκίνητό του από τη Φοινικούντα στα ΚΤΕΛ στην Καλαμάτα. Ο ανιψιός, ενεργώντας από κοινού με τον επιχειρηματία και πρώην εργοδότη των 22χρονων, με τον οποίο συνδέονται με στενή φιλική σχέση, με φορτικότητα και συνεχείς προτροπές και παραινέσεις έπεισαν τον 22χρονο Χ.Τ., ο οποίος βρισκόταν υπό την απόλυτη επιρροή του εργοδότη του, να κάνει το έγκλημα». Η ανιψιά του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα υποστήριξε ότι ο θείος της άλλαζε συχνά τη διαθήκη, με αποτέλεσμα ο ανιψιός του να φοβάται ότι στην επόμενη αλλαγή θα έμενε εκτός, οπότε και δεν θα ήταν κληρονόμος του. «Ο θείος μου άλλαζε πολύ συχνά τη διαθήκη. Έχω πληροφορία ότι κάποια στιγμή την άλλαξε πέντε φορές μέσα σε ένα εξάμηνο», είπε, προσθέτοντας ότι ο ξάδερφός της φοβόταν πως μπορεί να μην περιλαμβανόταν στην επόμενη αλλαγή.

Κατηγορίες για τον ανιψιό (33χρονος)

Μαζί με τον επιχειρηματία φίλο του έπεισε τον 22χρονο Χ.Τ. να διαπράξει το έγκλημα, με συνεχείς προτροπές και πίεση.

Επικοινωνούσε μέσω πακιστανικού κινητού με τον Χ.Τ. για να ενημερώνεται για την έλευση και την ακριβή άφιξή του στο κάμπινγκ.

Υπάρχει υπόνοια ότι φιλοξένησε τον δολοφόνο μετά το έγκλημα, ενώ την επόμενη μέρα μετέφερε τον 22χρονο στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όλη την ημέρα του φονικού ήταν σε συνεχή επικοινωνία με τον Χ.Τ., διασφαλίζοντας ότι εκτελούσε τις οδηγίες του εργοδότη και υποκινητή.

Κατηγορίες για τον εργοδότη (32χρονος)

Την ημέρα πριν και κατά τη διάρκεια του φονικού, έδινε οδηγίες στον 22χρονο Χ.Τ., άμεσα ή μέσω του τρίτου συνεργάτη.

Μετά το έγκλημα, συντόνισε με τον ανιψιό και τη σύντροφό του τη διαφυγή του 22χρονου και την προετοιμασία των καταθέσεων στις Αρχές. Το κατηγορητήριο σημειώνει ότι επικοινωνούσε αδιάκοπα με τον ανιψιό και τη σύντροφό του, για να μεθοδεύσουν το περιεχόμενο της ένορκης κατάθεσης και την ασφαλή απομάκρυνση του 22χρονου.

Τα 7 λάθη που «εκαψαν» τον ανιψιό

Ο κατηγορούμενος ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία αποτέλεσε το πρόσωπο-κλειδί στη διερεύνηση. Οι πρώτες του καταθέσεις παρουσίαζαν αντιφάσεις: στην αρχική δήλωσε ότι βρισκόταν όρθιος κοντά στο τζάκι, ενώ στη συμπληρωματική ανέφερε ότι καθόταν απέναντι από τον θείο του. Παράλληλα, οι κινήσεις του μετά τη δολοφονία περιγράφονταν διαφορετικά ανάλογα με την κατάθεση, γεγονός που φάνηκε αδύνατον να συμβαδίζει με τα ηχητικά ντοκουμέντα των πυροβολισμών. Ένα ακόμη κρίσιμο σημείο ήταν η αρχική απόκρυψη του τηλεφωνήματος στον εργοδότη των δύο νεαρών που κατηγορούνται ως οι φυσικοί αυτουργοί. Στην αρχική κατάθεση ο ανιψιός ανέφερε ότι τηλεφώνησε σε έναν φίλο, αλλά στη συμπληρωματική ομολόγησε ότι επικοινώνησε με τον εργοδότη των δύο εκτελεστών, για να τον ενημερώσει μετά το φονικό.

Σημαντικές πληροφορίες προέκυψαν και από τη σύντροφό του, που κατέθεσε ότι βρισκόταν στο χώρο του κάμπινγκ από νωρίς το πρωί, παρά τις πρώτες εικόνες που έδειχναν τον 33χρονο να φτάνει το βράδυ. Επιπλέον, οι αντιφατικές περιγραφές για τα ρούχα των εμπλεκομένων βοήθησαν τις Αρχές να εντοπίσουν περαιτέρω ασυνέπειες στις μαρτυρίες.

Συνολικά, οι επτά κρίσιμες αντιφάσεις του ανιψιού – από τις θέσεις και κινήσεις στη σκηνή του εγκλήματος, μέχρι τα τηλεφωνήματα και τις περιγραφές των ρούχων – αποτέλεσαν τον οδηγό για την ανακάλυψη της αλήθειας. Ο κατηγορούμενος πλέον ανιψιός αντιμετωπίζει κατηγορίες για ηθική αυτουργία, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό και των υπολοίπων εμπλεκομένων στο διπλό έγκλημα που συγκλόνισε τη Φοινικούντα.

