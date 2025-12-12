Οι δύο νεαροί που κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, φέρονται πως είχαν στήσει καρτέρι στον 14χρονο με δόλωμα μια κοπέλα.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο νεαροί που μαχαίρωσαν τον 14χρονο στο Χολαργό.

Οι δύο νεαροί που κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, φέρονται πως είχαν στήσει καρτέρι στον 14χρονο με δόλωμα μια κοπέλα, του είχαν κλείσει ραντεβού μέσω social media, όταν εκείνος εμφανίστηκε στο σημείο του επιτέθηκαν και μαχαίρωσαν .

Ο ανήλικος κατηγορούμενος αρχικά είχε παραδεχθεί την πράξη του σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όμως στη απολογία του έκανε στροφή 180 μοιρών και υποστήριξε ότι το θύμα του επιτέθηκε με μαχαίρι και τότε εκείνος έβγαλε το δικό του και πρόλαβε να τον μαχαιρώσει. «Ο 14χρονος έβγαλε μαχαίρι και πήγε να μου επιτεθεί. Τότε εγώ τον πρόλαβα, έβγαλα το μαχαίρι που είχα πάνω μου και τον μαχαίρωσα», φέρεται να ισχυρίστηκε..

Ο ενήλικας, σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχτηκε ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων την παρουσία και εμπλοκή του στο περιστατικό, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν ήταν εκείνος που κατάφερε τα χτυπήματα . «Ήμουν παρών στο περιστατικό. Δεν τον έπληξα εγώ με μαχαίρι», υποστήριξε, σύμφωνα με πληροφορίες.