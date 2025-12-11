Σύμφωνα με πληροφορίες ο ανιψιός φαίνεται να σχεδίαζε τη δολοφονία δύο μήνες πριν.

Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα, καθώς η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. αποκαλύπτει πλέον ξεκάθαρα το παρασκήνιο του εγκλήματος. Μετά τις δύο συλλήψεις που έγιναν στη Βούλα, οι αρχές αναζητούν πλέον και τρίτο άτομο στο εξωτερικό, το οποίο φέρεται να έχει βοηθήσει τους δράστες και καταζητείται για συνέργεια.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να παίξει το όπλο της εκτέλεσης, το οποίο δεν έχει ακόμη βρεθεί, όπως και η θήκη κιθάρας όπου είχε κρυφτεί.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται ο ανιψιός του θύματος και ένας στενός φίλος του, επιχειρηματίας, οι οποίοι κατηγορούνται για ηθική αυτουργία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ήταν εκείνοι που σχεδίασαν τη δολοφονία, δίνοντας εντολές στους δύο 22χρονους εκτελεστές που έχουν ήδη προφυλακιστεί. Παρά τις κατηγορίες, οι δύο συλληφθέντες αρνούνται κάθε εμπλοκή, με τον ανιψιό να δηλώνει μέσω του δικηγόρου του ότι «δεν έχει καμία σχέση με όσα του αποδίδονται».

Οι δύο 22χρονοι, εργαζόμενοι του επιχειρηματία, φαίνεται πως είχαν λάβει χρήματα, όπλα και σαφείς οδηγίες. Τη νύχτα του φονικού μπήκαν στο κάμπινγκ, σκότωσαν τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη και εξαφανίστηκαν προς Αθήνα. Το γεγονός ότι δεν άγγιξαν τα χρήματα που βρέθηκαν δίπλα στα θύματα οδήγησε τις αρχές στο συμπέρασμα ότι δεν επρόκειτο για ληστεία, αλλά για εκτέλεση με συμβόλαιο θανάτου.

Το στοιχείο που πρόδωσε τον ανιψιό και τον εργοδότη, σύμφωνα με πληροφορίες της προανάκρισης, ήταν οι κλήσεις από και προς τα κινητά τους τηλέφωνα. Λίγο μετά το διπλό φονικό, ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας επικοινώνησε πρώτα με τον 33χρονο επιχειρηματία, γεγονός που σήμανε συναγερμό στους αστυνομικούς.

Παράλληλα, ο ανιψιός φέρεται να εμπλέκεται και σε παλαιότερη απόπειρα δολοφονίας του θείου του, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Οι αρχές εξετάζουν και τη συμμετοχή του επιχειρηματία σε εκείνη την απόπειρα, καθώς ο 22χρονος εκτελεστής είχε επικοινωνήσει μαζί του αμέσως μετά το συμβάν.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, στην πρώτη του κατάθεση μετά το φονικό, ο ανιψιός περιέγραψε πως κατάφερε να γλιτώσει «από θαύμα» από τους πυροβολισμούς μέσα στο κάμπινγκ — περιγραφή που από την αρχή προκάλεσε εύλογες αμφιβολίες.

