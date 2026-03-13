Οι νέες προθεσμίες για αιτήσεις στο πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης.

Παράταση δόθηκε στις αιτήσεις για το πιλοτικό πρόγραμμα «Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση των Ηλικιωμένων και των Ατόμων με Αναπηρία».

Για τους πολίτες άνω των 65 ετών, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως και τις 18 Μαρτίου 2026, ώρα 23:59, ενώ για τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή άνω του 50% η προθεσμία παρατείνεται έως και τις 22 Μαρτίου 2026, ώρα 23:59, προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι, ανακοίνωσαν τα υπουργεία Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όσοι εμπίπτουν και στις δύο κατηγορίες, δηλαδή είναι άνω των 65 ετών και άτομα με αναπηρία, υποβάλλουν μία αίτηση, επιλέγοντας ένα από τα δύο σκέλη του προγράμματος.

Οι διαθέσιμες θέσεις για τους πολίτες άνω των 65 ετών καλύπτονται με ταχύ ρυθμό. Για τα άτομα με αναπηρία, παραμένουν περισσότερες διαθέσιμες θέσεις και, για τον λόγο αυτό, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αναφέρει η κοινή ανακοίνωση των δύο υπουργείων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την επικοινωνία μέσω ψηφιακών εφαρμογών, την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών, τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών του gov.gr, καθώς και τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της πλατφόρμας empower.gov.gr με χρήση κωδικών TaxisNet. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε από τον ίδιο τον ωφελούμενο, είτε από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, καθώς και από εκπρόσωπο, στην περίπτωση των ατόμων με αναπηρία, με ανάρτηση του σχετικού δικαιολογητικού.

Για τους πολίτες άνω των 65 ετών θα λειτουργήσουν 120 Κόμβοι Ψηφιακής Ενδυνάμωσης σε κοινωνικές δομές δήμων, στους οποίους θα δημιουργηθούν συνολικά 240 τμήματα. Μέσω του προγράμματος θα ωφεληθούν 3.600 άτομα και η διάρκεια συμμετοχής είναι 70 ώρες με φυσική παρουσία.

Σε ό,τι αφορά στα άτομα με αναπηρία, η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί από εκπαιδευτές-ψηφιακούς βοηθούς σε Κόμβους Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ατόμων με Αναπηρία. Στο πλαίσιο της δράσης θα λειτουργήσουν 74 Κόμβοι σε εθνικό επίπεδο, μέσω των οποίων θα ενδυναμωθούν 2.800 άτομα με συνολικό ποσοστό αναπηρίας ίσο ή άνω του 50%. Η διάρκεια συμμετοχής είναι 80 ώρες με φυσική παρουσία, ενώ προβλέπεται και κάλυψη δαπανών μετακίνησης σε ειδικές περιπτώσεις, ιδίως για ωφελούμενους με οπτική ή κινητική αναπηρία και τους συνοδούς τους.