Ο κατηγορούμενος, που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, διώκεται για πλαστογραφία αλλά και για διακίνηση μεταναστών.

Στη σύλληψη ενός 41χρονου άνδρα τουρκικής υπηκοότητας προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε red notice από τις τουρκικές Αρχές για διακίνηση μεταναστών, εξύβριση και παράλειψη αναφοράς κρατουμένου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο 41χρονος εντοπίστηκε μαζί με άλλους δύο ομοεθνείς του κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και σε έρευνα που ακολούθησε στο διαμέρισμά του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλαστά έγγραφα ταυτοπροσωπίας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε αυτοτελής δικογραφία για πλαστογραφία και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ για την ερυθρά αγγελία οδηγείται στον Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης.

Όσον αφορά τους δύο ομοεθνείς του, διαπιστώθηκε ότι στερούνται νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων και ως εκ τούτου οδηγήθηκαν σε Τμήμα Δίωξης Μεταναστών, προκειμένου να επιληφθεί προανακριτικά για την παράνομη είσοδο και διαμονή τους στη χώρα.

Τι είναι η ερυθρά αγγελία

Η ερυθρά αγγελία (Red Notice) είναι διεθνής ειδοποίηση που εκδίδεται από την Interpol, με σκοπό τον εντοπισμό και την προσωρινή σύλληψη ενός καταζητούμενου προσώπου μέχρι να κινηθούν διαδικασίες έκδοσης ή άλλες νομικές ενέργειες.

Δεν αποτελεί από μόνη της διεθνές ένταλμα σύλληψης, αλλά ενημερώνει τις αρχές των κρατών-μελών ότι ένα άτομο καταζητείται από μία χώρα για σοβαρό αδίκημα. Οι εθνικές αρχές μπορούν στη συνέχεια να προχωρήσουν στη σύλληψή του σύμφωνα με τη δική τους νομοθεσία.