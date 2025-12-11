Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ δηλώνει οτι είναι αθώος.

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του camping στη Φοινικούντα και ένας επιχειρηματίας για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους για ηθική αυτουργία στο διπλό φονικό στις 5 Οκτωβρίου.

Ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη της Φοινικούντας μέσω του συνηγόρου του αρνήθηκε την οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα. «Είναι σε άθλια κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ο,τι του ζητήθηκε το έδωσε στη Δικαιοσύνη. Δηλώνει αθώος», είπε ο συνήγορός του Γιάννης Βέρρας.

Οι δύο κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στον ανακρίτρια Καλαμάτας για να απολογηθούν.